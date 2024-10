Pohjois-Pohjanmaan tavoitteet ja tarpeet näkyviksi päivitetyssä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

Maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on kirjattu alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tahtotila maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitellään visio, tavoitteet ja toimintalinjat sekä toimenpiteet, joiden avulla maakunnan liikennejärjestelmää halutaan kehittää tehokkaammaksi, turvallisemmaksi ja kestävämmäksi.

Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa käytetään alueen edunvalvonnan tukena. Alueellisilla suunnitelmilla on merkittävä rooli viestiessä alueen tarpeita sekä valtakunnalliseen suunnitteluun että päätöksentekoon. Lisäksi suunnitelma pyrkii ohjaamaan yksittäisten kuntien omaan päätöksentekoon tukeutuvaa kehittämistä.

”Viime vuosina merkittävästi muuttunut toimintaympäristö loi tarpeen päivittää liikennejärjestelmäsuunnitelma. Uusi suunnitelma pyrkii vastaamaan näihin muutoksiin ja tuomaan esille myös valtakunnalliseen päätöksentekoon meidän maakunnallemme tärkeitä asioita, kuten maayhteyksien kehittämistä Ruotsiin sekä elinkeinoelämän investointien mahdollistamista”, toteaa suunnittelutyöstä vastannut maakuntainsinööri Lauri Romppainen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Pohjoisen rooli korostuu suunnitelmassa

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on käsitelty sekä maakunnallisia erityispiirteitä liikennejärjestelmän näkökulmasta että maakunnan toimintaympäristön muutoksia ja ennakoitavia tulevaisuuden näkymiä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Suunnitelmassa korostuvat Suomen kilpailukyvyn ja erityisesti Perämeren alueen rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen. Lisäksi tavoitteissa nostetaan esille valmiuksien luominen vihreän siirtymän hankkeille ja vastaaminen resurssiviisaus-, päästö- ja luonnon monimuotoisuustavoitteisiin. Myös eri käyttäjäryhmien liikkumis- ja kuljetustarpeiden turvaaminen korostuvat suunnitelmassa, painottaen seutukeskusten saavutettavuutta ja elinkeinoelämän tarpeita.

Suunnitelma koostuu neljästä toimintalinjasta, jotka tarkentavat tavoitteita:

1. Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa

2. Liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapainoista aluerakennetta

3. Liikennejärjestelmä mahdollistaa turvallisen ja kestävän liikkumisen normaalioloissa ja säilyttää toimintakykynsä myös poikkeusoloissa.

4. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kestävät matkaketjut sekä työmatkaliikenteessä että tärkeimpien matkailukeskusten saavuttamisessa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteet on ryhmitelty toimintalinjojen mukaan. Kärkitoimenpiteissä korostuu Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon sekä kattavan verkon väylien ja satamien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Esitetyt toimenpiteet on yhteensovitettu tänä vuonna valmistuneiden Pohjois-Suomen liikennestrategian, Oulun seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL-sopimuksen sekä viime vuonna valmistuneen Perämerenkaaren liikennevision kanssa. Lisäksi kärkitoimenpiteet on kytketty valtakunnalliseen, 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä. Työryhmässä on edustajat alueen keskeisistä sidosryhmistä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii työryhmän puheenjohtajana.