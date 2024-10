Koira kohtasi suden hirvimetsällä – selvisi hurjasta yhteenotosta

9-vuotias jämtlanninpystykorva Atra oli sunnuntaina 27. lokakuuta hirvimetsällä Hinnerjoella Eurassa.

Omistaja Mixu Malmi tuntee koiransa kovaluontoisena, ja sitä se oli myös kohdatessaan suden.

– Sillä oli ollut hirvi seisontahaukussa noin viisi minuuttia. Sitten hirvi pääsi karkuun. Koira seurasi sitä Kirvessuon laidalle, jäi hetkeksi pyörimään siihen, ja peruutti sen jälkeen pari sataa metriä omaa jälkeään takaisinpäin. Toiminta oli erikoista, ei ollenkaan koiran tapaista, Malmi kertoo.

Malmi seurasi Atran liikkeitä koiratutkasta. Sadan metrin jälkeen koira teki lenkin takaisin samaan paikkaan, jossa se oli kadottanut hirven. Sitten se jatkoi hirven suuntaan. Mitään ihmeempiä ääniä ei kuulunut.

Sen jälkeen hirvi juoksi passimiehen ohi, ja sitä seurasi koira, jonka naama oli revitty auki. Koira saatiin kytkettyä ja vietiin eläinlääkärille.

– Sillä oli kuonossa luun läpi menneet isojen kulmahampaiden tekemät pistojäljet. Eläinlääkäri totesi, että jäljet olivat yhden suden tekemät, Malmi sanoo.

– Tiedettiin, että alueella on susia, mutta kun susia on täällä joka paikassa, on niitä hankala välttää.

Hänen koirillaan on aiemmin ollut varmistamattomia susikohtaamisia.

– Koira on saattanut pelästyä jotain metsässä ja lähteä tiehensä, mutta noilta kerroilta emme tiedä onko pelästyksen aiheuttanut susi tai jokin muu.



Susihavaintoja tehdään alueella viikoittain.

Metsästäjäliitto: suurpetolainsäädäntöä kehitettävä

Metsästäjäliitto on esittänyt jo pitkään, että Suomen suurpetolainsäädäntöä ja hallintoa kehitettäisiin Ruotsin mallin mukaisesti. Tavoitteena tulisi olla selkeät lakiin perustuvat linjaukset maamme suurpetojen määrästä, kannanhoidon tavoitteista ja kannanhoidollisen metsästyksen toteutuksen reunaehdoista niin, että myönnetyt kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat eivät kaatuisi oikeuskäsittelyssä. MMM:n suurpetotyöryhmällä on tästä nyt suuri vastuu. Lue asiasta lisää täältä: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-kattava-remontti-suurpetojen-lainsaadantoon-ja-hallinnointiin

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston artikkeli koiran puolustamisesta sudelta laillisena pakkotilatekona on luettavissa täältä: https://jahtimedia.fi/metsastyskoirat/kun-susi-uhkaa-koiraa

Tiesitkö tämän koiravahingon korvaamisesta

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästyskaudella 2023-2024 sudet raatelivat tai tappoivat 66 metsästyskoiraa metsästäjien epävirallisen ilmoitusjärjestelmän mukaan. Syksyllä aktiivisimman jahtikauden aikaan metsästyskoiria joutuu suden suuhun jopa joka toinen päivä. Koirien käyttö vähenee vuosi vuodelta susien määrän kasvaessa, sillä luonnollisesti koiranomistajat pyrkivät suojelemaan koiriaan susilta. Silti vahinkoja tapahtuu paljon.

Jos susi tappaa koiran, on siitä mahdollisuus saada rahallista korvausta. Eläinvahingosta voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai vahingoittuneesta eläimestä eläinlääkintäkustannuksia vastaava määrä eläimen käypään arvoon asti.

Suden aiheuttamasta koiravahingosta tulee ilmoittaa viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Näin tieto vahingosta päätyy myös riistavahinkorekisteriin.

Toimi näin petovahingon sattuessa

Ilmoita pedon aiheuttamasta vahingosta heti vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Ilmoita myös poliisille.

Varo jälkien peittymistä.

Ota kuvia.

Tallenna puhelimeesi valmiiksi maaseutuviranomaisten yhteystiedot ja hakulomake ruokavirasto.fi sekä riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot riista.fi

Koiran käypä arvo finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180834

Koiravahingon korvaaminen: