Uutta, rohkeaa ja kantaaottavaa – Like esittelee kevään 2025 kustannusohjelmansa

Kaunokirjat: rajojen rikkojia ja uusia ääniä

Rakastettu Mikael Niemi on palannut! Armoitetun tarinaniskijän romaani Silkkiin kääritty kivi on eeppinen tarina työväen oloista, rakkaudesta, taistelusta ja halki aikojen kantavasta rakkaudesta pohjoiseen luontoon.

Stam1nan keulakuvana tunnetun Antti Hyyrysen päätähuimaava, absurdin huumorin sävyttämä mysteeriromaani Kouvola 2000 johdattaa lukijansa toiseen todellisuuteen, Kouvolan betoninharmaaseen Asiainhoitokeskukseen.

Ivan Manirahon Auringon syy on kouraiseva, kuriton esikoisromaani ruandalaispojasta, josta kasvaa pohjoishaagalainen Elias. Suomiräpin kautta Elias oppii kielen, ja luokkaretki sikatilalla sinetöi hauraan yhteenkuuluvuuden tunteen.

Dekkarit ja true crime: jännitystä ja tosielämän tragedioita

Nöyryytys oli arkipäivää lastensuojelulaitos Loikalassa, jonka toiminta päättyi viranomaisten suljettua sen syksyllä 2019. Linda Rantasen Loikala on sydäntäsärkevä tositarina laitoksesta, joka ei suojellut lapsiaan.

Uskontotieteen yliopistonlehtori Tuomas Äystön Paholaisen perilliset valottaa erityisesti 1990-luvulla jyllänneen satanismipaniikin synkkää historiaa ja pohtii, minkälaiset jäljet se jätti nykyaikaan.

Jarkko Steniuksen Särkyneet on pysäyttävä ja kaunistelematon tietokirja rikoksen varjossa elävistä ihmisistä. Millaista on kasvaa rikollisten vanhempien lapsena? Mitä ajattelee alkoholistiäiti, jonka lapsesta tuli narkomaani? Stenius raottaa kirjan sivuilla myös oman sukunsa väkivaltaista menneisyyttä. Lopputuloksena on hätkähdyttävä teos hyvinvointiyhteiskunnan hämärältä puolelta.

József Debreczenin Kylmä krematorio on uudelleen löydetty holokaustikirjallisuuden helmi, keskitysleireiltä selviytyneen lehtimiehen silminnäkijäkuvaus Auschwitzin kauheuksista. Unkarinjuutalainen Debreczeni kertoo journalistin kylmäpäisellä tarkkuudella koettelemuksistaan kolmella eri pakkotyöleirillä.

Tiina Raevaaran hyytävän kiehtova Peilityyni-trilleri yhdistää tieteen uhkakuvat ja psykologisen jännityksen vastustamattoman vetävästi ja jatkaa palkittua jännityssarjaa.

Jens Lapiduksen Grand final on huippusuositun Top Dog -sarjan hurja päätösosa, joka virittää jännityksen äärimmilleen.

Journalistipariskunta Janni Pedersenin ja Kim Faberin Varjon maa on huimaavan taidokas dekkari, jota ei voi laskea käsistään. Se täydentää maailmanmaineeseen noussutta Junckerin ja Kristiansenin tutkimuksia –sarjaa.

Sarjakuvat: rakastettuja suosikkihahmoja ja visuaalisia elämyksiä

Suomen rääväsuisin pihaeläin ihastuttaa nyt Liken kustantamana, kun Milla Paloniemi julkaisee sarjakuva-albumin Kiroileva siili 10 – Eroilut ja kiroilut. Siilisuhteiden kiemuroiden lisäksi Siiliä kiroiluttavat tuttuun tapaan erilaiset ajankohtaiset ilmiöt, kuten sää, sääsket ja säästäminen.

Sami Makkosen juhlalaitos Kalevalasta on upea sarjakuvatulkinta Suomen kansalliseepoksesta. Sami Makkosen Kalevala ja Kalevala – Sampo olivat ilmiö ilmestyessään vuosina 2019 ja 2020. Kalevalan 190. juhlavuoden kunniaksi teokset julkaistaan yksissä kansissa entistä häikäisevämpänä kokonaisuutena.

Kärpästen herra on Nobel-kirjailija William Goldingin klassikkoteos, joka nyt julkaistaan lumoavana, palkitun hollantilaisen Aimée de Jonghin sarjakuvaromaanina.

Fingerpori on nyt täysi-ikäinen! Pertti Jarlan Fingerpori 18 -kantta vahtii Kosti-eno, tiukka nurkkapatriootti ja kaikkien aatteiden mies.

Kenenpä ei joskus tekisi mieli käpertyä talviunille? Etenkin kun talvi jatkuu jatkumistaan ja pakkanen jäädyttää aivosolut. Tammikuussa ilmestyvä Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen Kamala luonto – Pää jäässä on viidestoista iso albumi, jossa metsäneläinten on selvittävä jokapäiväisestä elämästä.

Tietokirjat: Syvälle porautuvia henkilökuvia ja puheenvuoroja ajastamme

Finlandia-palkitun Jenni Räinän Veden ajat on vaikuttava teos luonnon katoamisesta, joka tapahtuu silmiemme edessä mutta jota emme huomaa. Kaunokirjallinen teos kuvaa pysäyttävästi virtojen katoavia elämänmuotoja ja niiden ainutlaatuisuutta.

Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila tunnetaan ristiriitaisia ajatuksia herättävänä yrittäjänä. Häntä on syytetty häiriköksi ja opportunistiksi kohuja aiheuttaneiden mainostempausten vuoksi. Jukka Kurttilan ja Jose Riikosen Ettekö te v*ttu tajua on toisenlainen bisneskirja ja ärhäkkä henkilökuva bisnesmaailman provokaattorista.

Salaisten kansioiden Dana Scullyna tunnettu, Sex Educationista tuttu Gillian Anderson on koonnut uutuuskirjaansa Halu naisten intiimeimpiä seksifantasioita. Teos kasvaa aihettaan suuremmaksi käsitellessään suostumusta ja kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, rakkautta ja vihaa, nautintoa ja tuskaa, naiseutta ja äitiyttä.

Ennakkoluulot saavat kyytiä Jaana Haapaluoma-Höglundin ja Eva Kottosen kirjassa Aloittamista vaille täydellinen. Adhd-diagnosoidut ihmiset kertovat, miten he luovivat tasaista suorittamista vaativassa maailmassa ja millainen olisi adhd-ihmisen näkökulmasta ideaali työelämä.

Heidi Airaksisen ja Tiina Tuppuraisen Salatun rakkauden historia luotaa sateenkaarihistoriaa 1800-luvun lopusta meidän päiviimme. Henkilötarinoista koostuvan kirjan päähenkilöitä ovat niin tavalliset ihmiset kuin aikansa merkkihenkilöt Fredrik Cygnaeuksesta ja Edith Södergranista Valentin Vaalaan ja Tove Janssoniin.

