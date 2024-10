Samuel Salovuori: Yksilökeskeisyys vääristää aidon yksilöllisyyden

Yksilökeskeinen kulttuuri kadottaa ihmisen todellisen yksilöllisyyden, kirjoittaa filosofi ja tietokirjailija Samuel Salovuori uudessa kirjassaan ”Minä vai me? – Kuinka yksilökeskeisyydestä luopuminen tekee elämästä parempaa”. Siksi sellaisesta tulee luopua ja etsiä parempaa elämää muualta.

Salovuoren mukaan todellinen yksilöllisyys ja itsensä tunteminen edellyttävät aina suhdetta toisiin ihmisiin ja yhteyttä ympäröivään maailmaan. Yksilökeskeinen ajattelutapa estää tämän yhteyden asettaessaan yksilön ja hänen henkilökohtaiset tarpeensa hyvän elämän ensisijaisiksi päämääriksi. Jopa yhteyttä toisiin ihmisiin etsitään omien tarpeiden sanelemana. Lopputulos on pinnallinen ja suorituskeskeinen, merkityksettömältä tuntuva elämä. Yksilö ei voi koskaan saavuttaa onnea keskittymällä kokoamaan itselleen toivomiaan asioita ja asettamalla omat tarpeensa keskiöön. ”Ihminen, joka on täynnä itseään, onkin todellisuudessa tyhjä”, Salovuori toteaa.

Elämän merkityksellisyys ja arvo avautuu suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Ihmisyyteen kuuluu kaipaus olla osa suurempaa kokonaisuutta ja tunnistaa itsensä myös toisissa ihmisissä. Asettuessaan suhteeseen muihin hän myös tunnustaa tarvitsevuutensa: en ole kaikkivoipa maailman napa vaan epävarma, särkyvä ja keskeneräinen ihminen muiden joukossa. Samalla juuri särkyneisyys, haavat ja häpeä avaavat mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteyteen ihmisten kanssa ja sitä kautta parempaan itsetuntemukseen. ”On todella suuri helpotus huomata, että minä en ole maailman keskipiste. Maailmassa on minua tärkeämpiä ja suurempia asioita”, Salovuori kiteyttää.

Näin esimerkiksi käsitys rakkaudesta voi avautua täysin uudella tavalla.

”Rakastaminen on jotain, mitä voi oppia ja syvemmin ymmärtää. Se todella tuo elämään vahvempaa merkitystä. Tämän olen kokenut myös omakohtaisesti.”

Samuel Salovuori on espoolainen filosofi, kirjailija ja mielenterveystyön asiantuntija. Merkityksellinen elämä on ollut Salovuorelle kiinnostuksen kohde jo pitkään sekä omakohtaisesti että ammatillisesti. Hän on aiemmin julkaissut kirjan Merkityksellisyyden voima – Kirja masennuksesta toipuvalle (2022).

Samuel Salovuori, Minä vai me? Kuinka yksilökeskeisyydestä luopuminen tekee elämästä parempaa, Kirjapaja 2024. 192s. Kansi Tomi Kujansuu. ISBN 978-952-354-937-1. Kl 17.3. Ilmestyy lokakuussa 2024.

