Jukka-Pekka Sarasteen ja Helsingin kaupunginorkesterin Sibelius-sarja kansainväliseen levitykseen

Helsingin kaupunginorkesteri on ylikapellimestarinsa ja taiteellisen johtajansa Jukka-Pekka Sarasteen johdolla käynnistänyt Sibelius & Saraste -sarjan, jonka aikana kaikki Jean Sibeliuksen sinfoniat taltioidaan laadukkaina monikameratuotantoina. Sarja saa marraskuussa kansainvälisen ensi-iltansa Deutsche Grammophonen Stage+-videopalvelussa.

Julkaisusarjan aloittava Sibeliuksen viides sinfonia kuullaan orkesterin kausikonsertissa Helsingin Musiikkitalossa 7.11. ja lähetetään maailmanlaajuisesti suorana lähetyksenä Stage+-videopalvelussa. Konsertti on lisäksi katsottavissa ARTE Concert -videopalvelussa. Konsertissa kuullaan myös Lotta Wennäkosken sävellys Verdigris sekä Sergei Rahmaninovin kolmas pianokonsertto solistinaan Nelson Goerner.

Vuonna 1882 perustettu Helsingin kaupunginorkesteri kantaesitti valtaosan Sibeliuksen orkesteriteoksista, usein säveltäjän itsensä johdolla. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Jukka-Pekka Saraste näkee sinfonioiden taltioinnin luontevana jatkumona orkesterin ja säveltäjämestarin yhteisellä taipaleella.

”Sibelius & Saraste on kokonaissarja, joka tavoittaa elävän konserttitilanteen tunnun ja kertoo Sibeliuksen orkesterin tarinaa laajalle kansainväliselle musiikkiyleisölle”, ylikapellimestari kertoo.

HKO:n edellisestä Sibeliuksen sinfonioiden kokonaistaltioinnista on jo yli 20 vuotta. Säveltäjän sinfonioista on tehty levytyksiä yli 60, mutta korkealaatuisia filmitaltiointeja hänen koko sinfonisesta tuotannostaan on vain muutamia.

Helsingin kaupunginorkesteri on ensimmäinen suomalainen sinfoniaorkesteri, jonka sisältöjä nähdään Stage+-videopalvelussa. Klassisen musiikin suoratoistopalvelussa on tällä hetkellä kuultavina ja katseltavina esimerkiksi The Cleveland Orchestran, Royal Concertgebouw’n ja Wienin filharmonikoiden konsertteja. Sarasteen ja HKO:n Sibelius-konsertti nähdään ranskalais-saksalaisen ARTE Concert -videopalvelun klassisen musiikin osiossa.

Kaikki Sibeliuksen sinfoniat esitetään Jukka-Pekka Sarasteen johtamissa Helsingin kaupunginorkesterin konserteissa ja taltioidaan kansainvälisen tason monikameratuotantoina vuosien 2023–2025 aikana. Taltioidut sinfoniat tulevat katsottaviksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Jean Sibeliuksen syntymästä tulee vuonna 2025 kuluneeksi 160 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Sibelius & Saraste -sarjan on tarkoitus olla kokonaisuudessaan katsottavissa ensi vuoden aikana.