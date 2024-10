Talouden alavireestä vähitellen valoisampiin näkymiin Pohjois-Pohjanmaalla

Talouden alavire on kestänyt Pohjois-Pohjanmaalla jo pari vuotta, mutta valtaosa työnantajista on pystynyt sopeutumaan tilanteeseen kohtuullisen hyvin. Eniten heikko suhdanne on näkynyt teollisuuden ja rakentamisen aloilla ja rakentamisessa erityisesti asuntojen uudistuotannossa. Palvelualoilla tilanne on vakaampi. Vuoden 2024 aikana työttömyyden kasvu on hidastunut ja erityisesti lomautettujen määrä on laskenut alkuvuodesta. Vaikka työttömien määrän kasvu on lisännyt vapaata työvoimaa, moni työnantaja kokee edelleen rekrytointivaikeuksia. Työvoiman kysyntää ennakoidaan seuraavan vuoden aikana olevan erityisesti metalli- ja konepajateollisuuden, terveys- ja hoivapalvelujen ja sosiaalipalvelujen aloilla.

Talouden näkymät vuodelle 2025 ovat odottavat. Pohjois-Pohjanmaan aluetalous virkoaa vähitellen ja kasvu käynnistyy pienin askelin. Suhdannenoususta tai sen ajankohdasta ei ole vielä selkeää näkymää. Korkojen lasku tukee investointien ja kulutuksen kasvua ja edistää siten talouden elpymistä. Talouden odotetaan kasvavan ensi vuoden puolella ja se lisää pienellä viiveellä myös työllisten määrää. Tarkempia maakunnan toimiala- ja työmarkkinakuvauksia voi lukea tänään julkaistusta ”Alueelliset kehitysnäkymät” -raportista

tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat.

Näkymiä sekä työvoima- ja osaamistarpeita alueen keskeisiltä toimialoilta

Työvoimabarometrin toimialakohtaisissa arviointiraadeissa alueen toimiala-asiantuntijat syventyivät teknologiateollisuus ja -palvelut ja rakennettu ympäristö -toimialojen näkymiin sekä työvoima- ja osaamistarpeisiin seuraavan vuoden aikana. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan näkymiä sekä työvoima- ja osaamistarpeita kartoitettiin avainhenkilöhaastatteluilla ja kyselyllä.

Pohjois-Pohjanmaan teknologiateollisuus ja -palvelut -toimialan tulevaisuudennäkymät ovat haastavat, mutta positiivisia mahdollisuuksia on vihreän siirtymän ja digitalisaation ansiosta. Metalli- ja konepajateollisuuden sekä ICT-klustereiden suhdannevaihtelut ovat hidastaneet investointeja ja aiheuttaneet lomautuksia. Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2025 investointien odotetaan kasvavan mm. korkojen laskiessa. Alalla tarvitaan edelleen huippuasiantuntijoita, erityisesti senioritason tehtäviin. Työvoiman tarvetta ennakoidaan olevan seuraavan vuoden aikana erityisesti hitsaajien, koneistajien ja sovellussuunnittelijoiden osalta.

Rakennettu ympäristö -toimialalla eletään edelleen haastavaa laskusuhdannetta, mutta suuret hankkeet ovat osin tuoneet helpotusta. Vuodelle 2025 ennakoidaan hidasta toipumista. Asuntorakentamisen vähäinen uudistuotanto laskee työllisyyttä vielä 2025 vuoden aikana. Toimitilarakentamisen näkymät ovat vaimeat. Suurten hankkeiden, kuten Hailuodon sillan ja Poikkimaantien parantamisen, ansiosta infra-alan tilanne on valoisampi. Maa- ja vesirakentamisessa investoinnit vauhdittavat erityisesti rata- ja maantierakentamista. Rakennusteollisuuden toipumisen ennakoidaan vahvistuvan vuoden 2025 lopussa. Korjausrakentamisen odotetaan elpyvän. Työvoiman kysyntää ennakoidaan olevan ensi vuonna erityisesti maa- ja vesirakentamisen sekä yhdyskuntatekniikan asiantuntijoiden, työnjohtajien, avustavien työntekijöiden ja raudoittajien tehtävissä.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan tilanne on haastava, mutta myös kehitysmahdollisuuksia on havaittavissa. Pohteen taloustilanne aiheuttaa paineita palvelujen ja palveluverkon supistamiseen. Palvelurakenteen muutos painottaa kotihoitoa ja digitaalisia palveluita. OYSin uuden sairaalan avaaminen ja digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen tuovat uusia teknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Hoitohenkilöstön työvoimatilanne on hieman parantunut erityisesti Oulussa. Oulun ulkopuolella on enemmän haasteita hoivatyöntekijöiden ja asiantuntijoiden osalta. Työvoimapulan ennakoidaan jatkuvan ja pahenevan erityisesti tulevina vuosina mm. ikääntyneiden palvelutarpeen kasvun ja väestörakenteen kehityksen takia. Työvoiman kysyntää ennakoidaan olevan seuraavan vuoden aikana erityisesti sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja lääkäreiden ammateissa.

Vuoden 2024 Työvoimabarometrissa on mahdollista tutustua koko Pohjois-Pohjanmaan ja alueen keskeisten toimialojen ennakoituihin osaamistarpeisiin seuraavan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan keskeisissä osaamistarpeissa painottuvat erityisesti digitaalisuuteen, vuorovaikutukseen, johtamiseen ja kestävään kehitykseen liittyvät taidot. Työvoimabarometri -sivustolle on koottu myös ammattikohtaisia osaamistarpeita, jotka pohjautuvat eri alueilta kerättyyn osaamistarvetietoon.

Tarkempaa tietoa alueen teknologiateollisuus ja -palvelut, rakennettu ympäristö ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi -toimialojen näkymistä sekä työvoima- ja osaamistarpeista löydät Työvoimabarometrin verkkosivuilta tyovoimabarometri.fi.

Työvoimabarometri on työ- ja elinkeinoministeriön uusi lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoa tuottava väline. Työvoimabarometri korvaa aikaisemman ammattibarometrin. Barometrin tiedot kerätään alueellisesti ELY-keskusalueittain. Tiedonkeruun keskiössä ovat alueittaiset keskustelutilaisuudet, joissa mukana ovat alueen ja toimialan kannalta keskeisimmät asiantuntijatahot (ml. merkittävät työnantajat).