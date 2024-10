VAKEn aluehallitus: Ei oikaisuvaatimusta valtioneuvostolle lisärahoitushakemuksen hylkäämisestä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 29. lokakuuta Tikkurilassa. Alla oli maanantai-illan aluevaltuuston kokous, jossa käytiin vilkasta keskustelua muun muassa VAKEn ilmasto-ohjelmasta ja hyvinvointialuestrategiasta.

Aluehallitus käsitteli mahdollisia jatkotoimia, jotka seuraavat VAKEn saamaa kielteistä lisärahoituspäätöstä. Rahoituslain 30 §:n mukaan, jos hyvinvointialue on tyytymätön päätökseen hyvinvointialueen lisärahoituksen myöntämisestä, hyvinvointialueella on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle viranomaiselle oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Käytännössä tämä tarkoittaisi oikaisuvaatimuksen tekemistä valtioneuvostolle 8.1.2025 mennessä. Oikaisuvaatimus tehdään yleisistunnossa asian esittelystä vastaavalle valtiovarainministeriölle. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Käytännössä perusteita voivat olla tarkoituksenmukaisuus ja laillisuusvirheet.

Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voisi valittaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 8 §:n perusteella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 13 §).

VAKEn aluehallituksen päätettävänä olivat lisärahoitushakemuksen hylkäämisestä mahdollisesti seuraavat jatkotoimet. Keskustelun päätteeksi aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan pohjaesityksen mukaisesti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei tee rahoituslain 30 § mukaista oikaisuvaatimusta lisärahoitushakemuksen hylkäämisestä.

“Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista. VAKE pyrkii toiminnallaan tehokkuuteen, ja aluehallituksen tehtävä on ohjata ja tukea viranhaltijoita tässä tehtävässä. Meidän on nyt suunnattava ajatukset ja voimavarat tulevaisuuteen, ja niiden haasteiden selvittämiseen, joita VAKElla on tällä hetkellä edessään.”, tiivisti aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho kokouksen jälkeen.

