Tutkimus: Kymenlaakson hyvinvointialue on Suomen toiseksi hyvämaineisin hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue on toiseksi hyvämaineisin hyvinvointialue Suomessa, kertoo T-median vuoden 2024 Luottamus&Maine Hyvinvointialueet -kyselytutkimus. Tutkimus selvitti hyvinvointialueiden mainetta alueella asuvien kansalaisten keskuudessa. Viisiportaisessa arvioasteikossa Kymenlaakson hyvinvointialueen kokonaispistemäärä oli 2.97 kaikkien hyvinvointialueiden keskiarvon ollessa 2.74. Mainevertailussa Kymenlaakson hyvinvointialueen edelle nousi ainoastaan Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Vuodentakaiseen vastaavaan tutkimukseen verrattuna Kymenlaakson hyvinvointialue onnistui parantamaan tulostaan huomattavasti: hyvinvointialueen toimintaan luotetaan entistä enemmän ja sen palvelut koetaan laadukkaiksi.

Vaikka Kymenlaakson hyvinvointialue paransi tulostaan maineanalyysissä, nähdään hyvinvointialueen toiminnassa edelleen useita kehittämismahdollisuuksia. Tutkimuksen perusteella parannettavaa on esimerkiksi johtamisessa ja taloushallinnossa.

Kymenlaakson maine selkeästi maan keskiarvoa parempi

Yleisesti ottaen kaikki hyvinvointialueet saavuttivat heikkoja tuloksia vuoden 2024 Luottamus&Maine -tutkimuksessa, ja niiden keskiarvollinen maine laski suhteessa viime vuoden vastaavaan tutkimukseen. Tutkimuksessa Kymenlaakson hyvinvointialue ylsi kuitenkin kaikilla sen osa-alueilla hyvinvointialueiden yhteistä keskiarvoa parempaan tulokseen.

– Vaikka Kymenlaakson tulokset ovat kaukana täydellisestä, on todella ilahduttavaa nähdä, kuinka merkittävästi olemme kehittyneet edellisvuodesta, kertoo hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman.

– Taloudelliset haasteet ovat olleet läpileikkaavia kaikilla alueilla, mutta olemme sitoutuneet jatkamaan kehitystyötä ja parantamaan tilannetta. Kun yleisesti hyvinvointialueiden maine on kehittynyt heikompaan suuntaan, niin on merkityksellistä, että me olemme onnistuneet kääntämään kurssimme parempaa kohti. Suunta on oikea.

Tutkimuksen arviointiasteikossa (1–5), 5 kuvasi erittäin hyvin ja 1 ei kuvannut lainkaan väittämää. Asteikolla annetuista arvioista laskettiin keskiarvot, joissa yli 4 oli erinomainen tulos, hyvä tulos 3.5–3.99, kohtalainen tulos 3.00–3.49, heikko tulos 2.50–2.99 ja alle 2.50 erittäin heikko tulos.

Mainetutkimukseen osallistui yhteensä 4371 15–74 -vuotiasta suomalaista, joista Kymenlaakson hyvinvointialueen tunnettuutta arvioi 206 henkilöä. Kokonaispistemäärän virhemarginaali oli +- 0.05 yksikköä, yksittäisen mainedimension pistemäärän virhemarginaali oli +- 0.13 yksikköä. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ajalla 5.8.–24.8.2024.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja kaikkien hyvinvointialueiden keskimääräiset tulokset tutkimuksen eri osa-alueilla. Taulukko: T-Media. T-Media