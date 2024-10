Kangasalan kaupunki helpottaa Lamminrahkan pysäköintitilannetta - asukaspysäköinti voimaan marraskuun puolivälissä

Käytännössä asukaspysäköintiluvan voi hankkia Lamminrahkassa asuva henkilö eParkingin sovelluksen kautta 15.11.2024 alkaen. Lupa maksaa 20 euroa kuukaudessa ja niitä myönnetään yksi per asukas. Luvan haltijalla voi olla aktiivisena vain yksi rekisteritunnus kerrallaan. Asukaspysäköintipalvelu on täysin digitaalinen ja toimii omalla sovelluksella tai selaimen kautta. Asiakaspalvelun hoitaa eParking.

Asukaspysäköintialueita on yhteensä yksitoista ja ne sijaitsevat katualueilla ympäri Lamminrahkaa. Alueita on Rissonkadun, Kuurankadun, Haltijankaaren sekä Taikakiepin varrella. Pysäköintialueista on ilmoitettu omalla sinipohjaisella liikennemerkillä ”Asukaspysäköintiluvalla L ilman aikarajoitusta”. Liikennemerkkejä aletaan asentamaan alueelle jo marraskuun alusta alkaen. Myös lähiaikoina rakentuva Kyläpuunaukio parantaa valmistuessaan asukaspysäköintitilannetta. Tarkempi kartta asukaspysäköintialueista julkaistaan www.lamminrahka.fi -sivustolla vielä ennen palvelun käyttöönottoa.

Pysäköintilupaa haluavan on hyvä huomioida, että luvan ostaminen ei takaa pysäköintipaikkaa, sillä samat paikat tulevat edelleen olemaan yleisesti käytettävissä pysäköintikiekolla.

On mahdollista, että liikennemerkkien asennus kyetään toteuttamaan aiottua nopeammin, jolloin asukaspysäköintilupa voitaisiin käyttöönottaa jo ennen 15.11.2024. Tällöin kaupunki tiedottaa asiasta erikseen.