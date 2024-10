Xplora Technologies laajentaa nuorten puhelinmarkkinoille – solmi strategisen kumppanuuden HMD Globalin kanssa

Tietoa Xplorasta

Xplora on lasten kellopuhelinten markkinajohtaja ja teknologiayritys, joka tarjoaa innovatiivisia alusta- ja palveluratkaisuja. Yrityksen missio on tarjota lapsille turvallinen ja tasapainoinen digielämän aloitus yhdistämällä digitaalisen hyvinvoinnin ja liikunnan. Xplora toimii Euroopan johtavilla markkinoilla ja on listattu Euronext Growth -pörssissä tunnuksella XPLRA.

Tietoa HMD Globalista

HMD Global, Nokia-puhelinten koti, on vuonna 2016 perustettu suomalainen yritys, joka kehittää ja markkinoi äly- ja peruspuhelimia. Yritys tunnetaan erityisesti puhtaasta Android-kokemuksesta ja säännöllisistä päivityksistä, ja se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja turvallisena laitevalmistajana maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 HMD Global toimitti yli 40 miljoonaa laitetta.