Lataamo on ostanut tapahtumien tekoälypioneeri Unien liiketoiminnan

Suomen suurimpiin tapahtumatoimistoihin lukeutuva Lataamo Group on ostanut tapahtumatuotantoyhtiö Unien liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyy Lataamolle 1.11.2024.

Vuonna 2020 perustettu Unie on ollut suunnannäyttäjä tekoälyn hyödyntämisessä tapahtumatuotannoissa. Tekoälyllä tapahtumat ja markkinointiviestintä saadaan nostettua uudelle tasolle niin tehokkuuden kuin asiakas- ja osallistujakokemuksenkin vaikuttavuuden osalta.

– Tekoäly avaa meille ovia luoda jotain täysin uutta – tuotteita ja palveluita, joilla voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin. Haluamme olla tapahtuma- ja markkinointitoimistojen edelläkävijä, joka panostaa tekoälyn myötä syntyneisiin mahdollisuuksiin. Emme halua olla vain kehityksen mukana, vaan haluamme olla aktiivisia kehittäjiä, Lataamon toimitusjohtaja Tim Livson sanoo.

Kaupan myötä Unien tapahtuma- ja tekoälyliiketoiminnasta Lataamolle siirtyy toimitusjohtaja Jarno Wuorisalo ja muu henkilöstö.

– Nopeasti etenevän tekoälykehityksen liittäminen osaksi Lataamon vahvaa tapahtuma- ja markkinointiosaamista on ainutlaatuinen mahdollisuus. Yhdistämme kokemuksen, modernin kyvykkyyden ja luovuuden uudella tavalla. Kumppanuutemme syventyy kokonaisuudeksi, jonka odotan tarjoavan asiakkaille merkittäviä mahdollisuuksia olemaan oman alansa edelläkävijöitä, Jarno Wuorisalo sanoo.



Liiketoimintakaupasta syntyi ainutlaatuinen markkinointikeinojen kokonaisuus

Tekoälyllä voidaan rikastaa tapahtumia ja markkinointiviestintätekoja sekä luoda loputtomasti erilaisia yksilöllisiä ja aina tilaisuuteen räätälöityjä sisältöjä ja ratkaisuja.

– Otimme Uniella tekoälyn systemaattiseksi osaksi tapahtumatuotantoja ensimmäisenä Suomessa, ja tunnemme sen loputtomat hyödyntämismahdollisuudet sekä viihteellisten että asiapitoisten tapahtumien tuotannossa, nyt osaksi Lataamoa sulautuneen Unien perustanut Jarno Wuorisalo sanoo.

Liiketoimintakaupan myötä Lataamo panostaa henkilökuntansa kouluttamiseen tekoälyn saralla.

– Tekoäly on jo osa meidän kaikkien arkea, ja se voidaan kokea uhkana tai mahdollisuutena. Meillä tekoälyn tarkoitus ei ole korvata ihmistä, vaan auttaa ihmistä. Nykypäivänä palvelusektorilla on koko ajan vaikeampaa olla tuottava ja sitä kautta lisätä yrityksen kannattavuutta. Me uskomme, että tekoäly ihmisen jatkeena mahdollistaa työntekijän paremman tuottavuuden ilman että työntekijän pitää taas olla nopeampi ja tehokkaampi, Tim Livson sanoo ja jatkaa:

– Ihmiselläkin on rajansa, ja toivon että tekoälyllä autetaan meidän työntekijöitä jaksamaan ja voimaan paremmin. Minusta tekoäly on siis mahdollisuus.