Pauli Harjulle Pohjois-Pohjanmaa-palkinto

Pauli Harju toimi Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajana vuosina 2008–2023. Vuosina 2005–2006 hän työskenteli PARAS-hankkeen projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmana liitossa.

Vuonna 2016 Harju jäi virkavapaalle ja työskenteli valtionvarainministeriössä maakuntauudistuksen muutosjohtajana, josta palasi takaisin maakuntajohtajaksi vuonna 2017.

Pauli Harju on toiminut Pudasjärven kaupunginjohtajana ja Taivalkosken kunnanjohtajana. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa elinkeinoasiamiehenä, toimitusjohtajana, pankinjohtajana, käräjätuomarina, pankkilakimiehenä ja nimismiehenä. Harjulla on ollut lukuisia luottamustehtäviä.

Koulutukseltaan Harju on oikeustieteiden kandidaatti ja hän sai varatuomarin arvonimen vuonna 1985. Sotilasarvoltaan hän on reservin majuri.

Pohjois-Suomen suurimman maakunnan identiteetti ei ole ollut aivan yhtä selkeä kuin naapureillamme. Täällä pohjoisen ihmiset ovat tehneet elämäntyönsä ja menestyneet enemmän aloitteellisella, osaavalla sekä vähäeleisellä tekemisellä. On ollut etuoikeus ja ilo palvella pohjoispohjalaisia muutosten myllerryksessä. Nöyrin kiitos tästä Pohjois-Pohjanmaan liiton korkeimmasta huomionosoituksesta, kommentoi Pauli Harju saamaansa palkintoa.

Palkinto on kuvanveistäjä Sanna Koiviston muotoilema pienoisveistos, joka symboloi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä Oulussa 4.11.2024 palkinnon luovuttivat maakuntavaltuuston puheenjohtajan Lyly Rajala, maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja maakuntajohtaja Jussi Rämet.

Pohjois-Pohjanmaa-palkinto myönnetään Pohjois-Pohjanmaan hyväksi tehdystä elämäntyöstä sekä sellaisesta ansiokkaasta työstä, joka on tehnyt Pohjois-Pohjanmaata tunnetuksi ja vahvistanut sen identiteettiä.

Aiemmin Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon ovat saaneet professori Seppo Säynäjäkangas 2005, opetusneuvos Marketta Viitala 2006, Oulu Kärpät Oy 2007, maakuntaneuvos Pentti Lampinen 2007, Oulun yliopisto 2008, luontovalokuvaaja, fil.tri h.c. Hannu Hautala 2009, maaherra Eino Siuruainen 2010, DI, tekniikan tohtori h.c. Juha Hulkko 2011, lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen 2012, järjestöneuvos Marja Irjala 2013,kapellimestari Timo Hannula 2014, professori Anssi Paasi 2015, pilapiirtäjä Jari Elsilä 2016, kaupunginjohtaja Matti Pennanen 2017, oopperalaulaja Soile Isokoski 2018,teollisuusneuvos Veijo Sydänmetsä 2019, professori, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi 2020, jääkiekkoilija Lasse Kukkonen 2021, toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija Helena Petäistö 2022 sekä Ruka Nordic 2023.

