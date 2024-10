Hans Baer Riesling 8 % on Suomen paras marketeista saatava valkoviini

Mikä on Suomen paras marketeista saatava valkoviini? Miltä maistuvat nämä korkeintaan 8 % alkoholia sisältävät valkoviinit noin yleisesti ottaen? Näihin kysymyksiin halusivat Fiksuviini.fi palvelun perustaja Henry Johansson ja viiniasiantuntija Petri Pellinen hakea vastauksia.





Maistoimme lähes kolmekymmentä markettien matala-alkoholista valkoviiniä/ -viinijuomaa. Haimme viiniä, jolla olisi mahdollisuus olla monikäyttöinen viini, ja sen takia jätimme esikarsinassa pois erittäin aromaattiset ja makeat valkoviinit. Maistettuja viinejä yhdisti moni asia.

Ensinnäkin, kun viinistä puuttuu, vähennetään tai otetaan jotain pois, on se usein kompensoitava jollain toisella. Näin on matala-alkoholisten eli 8 %:n viinijuomien kohdalla. Toiseksi viinin muokkaaminen on usein tekninen prosessi, joka jättää jälkensä. Nämä asiat ilmenivät useissa tuotteissa vetisyytenä matalan alkoholin takia, tuoremehumaisuutena sokerin, aromien ja tai happojen lisäyksen takia. Monissa viinijuomissa esiintyi outoa keitetyn kaalin aromia tai sitten pahvimaisuutta ja joskus teollisen kumimaista tuoksua, Petri Pellinen summaa löydöksiä maistelun jälkeen.

Kuluttajan näkökulmasta positiivisia asioita oli, että yksi lajike nousi selkeästi esille tuottaen parempia tuotteita. Tämä oli Saksasta tuleva Riesling. Eikä se yllättänyt lainkaan, onhan lajike tunnettu siitä, että Moselin laaksossa se tuottaa luonnostaan noin 9 % alkoholipitoisia viinejä. Maistelun kaikki parhaat viinit edustivat juuri Riesling rypälettä ja olivat saksalaista alkuperää.

Voittajaviinissä meitä ilahdutti erityisesti viinin tasapainoisuus. Viinin makeutta tasapainotti poikkeuksellisen hyvin integroitunut hapokkuus ja jälkimaku oli erinomaisen tasapainoinen muihin viineihin verrattuna. Oikein herkullinen kokonaisuus, summaa Henry Johansson voittajaviinistä.

Voittajat

1.⁠ ⁠ Hans Baer Riesling 8 %

Kirkas vaaleankeltainen väri. Puhdas hiukan parfyminen, omenainen ja sitruksinen tuoksu, jossa on limenkuorta. Maku on puolimakea, happoja keskivertoa enemmän, hyvä maun intensiteetti, maussa on mukana hillottua sitruunankuorta ja yrttejä. Jälkimaku on keskipitkä ja viinijuomalla on puhdas loppu.

2.⁠ ⁠Tausendhügel Riesling 8%

Kirkas vaaleankeltainen väri. Puhdas hento tuoksu, jossa on hiukan sitrusta, yrttejä ja limenkuorta. Maku on puolimakea, hapokas sitrusmainen alku ja mukana on omenaisuutta sekä ns. viinillisyyttä sekä hentoa luonnollisuutta. Puhdas keskipitkä sitruunankuorinen loppu.

3.⁠ ⁠Yoko Kabinett Riesling

Kirkas vaaleankeltainen väri. Tuoksu on puhdas mutta hento ja siinä on sitrushedelmää sekä aavistus yrttejä kuten timjamia. Maku on puolimakea ja runsaan hapokas. Maussa on keskirunsas intensiteetti sekä samaa, viinilisyyttä eli viinijuoma lähestyy viiniä maussaan. Jää kolmanneksi koska maku on kovin makea ja puhtaassa loppumaussa on hillottua sitruunakuorta.

Viinien kuvaukset Petri Pellinen.