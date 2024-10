Uusi 3D-digitoinnin ohje tukee kulttuuriperinnön dokumentointia ja säilyttämistä

Rakennetun kulttuuriympäristön 3D-digitointi - Ohjeita 3d-digitoinnin tekemiseen ja tilaamiseen kulttuuriperintösektorilla -julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisten kulttuurihistoriallisten rakennusten haltijoille, kuten kunnille, seurakunnil­le, säätiöille ja yksityishenkilöille, jotka harkitsevat rakennettujen kohteiden 3D-digitointiprojektien teettämistä. Ohjeistus soveltuu hyvin myös arkeologisten kohteiden sekä esineiden 3D-digitointiin.

Fyysisten kohteiden taltioiminen kolmiulotteisessa muodossa, eli 3D-digi­tointi, on maailmalla vakiintunut yhdeksi tärkeimmistä työkaluista raken­netun kulttuuriympäristön suojelussa. Ny­kyteknologia mahdollistaa suurtenkin kohteiden tallentamisen verrattain nopeasti ja samalla millintarkasti, mikä antaa perinteisiin dokumentointimenetelmiin verrattuna huomattavasti kattavammat lähtötiedot arvokkaiden rakennus­ten korjaus- ja kuntoseurantahankkeisiin.

3D-digitointi on oma tekninen tieteen- ja taiteenlajinsa. Erityisesti suurten ja monimutkaisten rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden 3D-digitointi vaatii monihenkisen työryhmän, jolla on maan­mittauksen, rakennustiedon, valokuvaamisen, laserkeilauksen, 3D-mallin­tamisen ja kulttuuriperinnön ammattitaitoa. Suomessa on pitkä ja vahva 3D-teknologian perinne niin korkeakouluissa, muistiorganisaatioissa kuin kaupallisella sektorilla sekä elinvoimainen 3D-taiteen ammattilais- ja har­rastelijakenttä.

Opas kannustaa niin kulttuuriperinnön haltijoita kuin rakennusmallintamisen ammattilaisia kohtelemaan kulttuuriperintökohteiden 3D-digitointia kulttuu­riperintötekona eikä vain työkaluna. Laa­dukkaan 3D-datan tuottaminen, vastuullinen säilyttäminen ja jakaminen auttaa suojelemaan yhteistä kulttuuriperintöämme.

Ohjeistuksen on laatinut Tuuli Ahlholm, ja se on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriperintöministeriön rahoittamaa Maailmanperintö 3D -hanketta, jossa tuotettiin myös huipputarkka digitaalinen kopio Petäjäveden vanhasta kirkosta ja avattiin 3D-malleja Finnaan ja Europeanaan.

Ohjeistusta pyritään päivittämään tarpeen mukaan. Ajantasainen versio on saatavissa Museoviraston verkkosivuilta.