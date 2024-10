Huippukirjailijoita Vaasassa – LittFestiä vietetään 14.–16.11.2024

Vaasan oma kirjallisuusfestivaali LittFest käynnistyy torstaina 14.11. Kolmepäiväisen festivaalin teemana on tänä vuonna tila, jonka käsitettä tulkitaan monitahoisesti painottaen erilaisia kirjallisia näkökulmia ympäristön tilaan, ihmisen tilaan ja jopa kauhun tilaan. Luvassa on monia kirjailijahaastatteluita, paneelikeskusteluita sekä iltamia ja konsertteja.

Ympäristön tila herättää huolta, kirjallisuuden tila kysymyksiä

Annastiina Louhisalmi (E-kirjasto), Sari Forsström (BookBeat) ja Anna-Riikka Carlson (WSOY) ja kirjailija Marko Hautala keskustelevat kirjallisuuden nykytilasta torstaina 14.11. klo 15.15–16.00 Pääkirjaston Draama-salissa. Minkälaisia muutoksia ala kohtaa digitaalisessa murroksessa, ja miten ne vaikuttavat kirjailijoihin, kustantajiin ja lukijoihin? Mitkä ovat alan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa?

Ympäristöteemoihin keskittyvässä paneelissa kirjailijat Ville-Juhan i Sutinen, Riina Tanskanen ja Anni Kytömäki keskustelevat ympäristönsuojelusta ja kirjallisuuden roolista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Keskustelu perjantaina 15.11. klo 16.30–17.30 pääkirjaston Draama-salissa käsittelee, miten kirjailijat voivat osallistua ympäristökeskusteluun ja tarjota uusia näkökulmia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin.

Pelkotiloja kauhun ystäville

Pelkotila-iltamat perjantaina 15.11. yhdistelee kauhua ja kirjallisuutta pääkirjaston Draama-salissa klo 19.00–21.00. Marko ja Tiina Hautalan isännöimissä iltamissa kuullaan keskusteluja kauhukirjallisuuden mestareiden, kuten Magdalena Hain ja Tiina Raevaaran, kanssa. Mukana myös sarjakuvataiteilija Avi Heikkinen. Tapahtuman tunnelmaa täydentää vaasalainen Maanvaivat-kuoro synkillä kansanmusiikkiesityksillään ja Gunnar Bäckmanin valokuvanäyttely hylätyistä taloista.

Uuden polven runoilijoita pääkirjaston Draama-salissa

Lauantaina 16.11. kuullaan Uuden runon iltamat klo 12.45–13.45 pääkirjaston Draama-salissa. Aura Nurmi, Natalia Karjalainen ja Marjuli Heliö ovat uuden polven runoilijoita, jotka tunnetaan erityisesti palkituista nuorten runoklubeista, mutta myös kivenkovista teksteistä. Runotyttöklubilla 14.45–15.00 Draama-salissa esiintyy tamperelainen sarjakuvapiirtäjä Riina Tanskanen, joka on tunnettu yhteiskuntakriittisestä työstään ”Tympeät tytöt” (Into). Tanskaselle myönnettiin 2022 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin. Tanskanen on myös kuvataiteilija ja tekee Vaasan kaupunginkirjaston Matilda-tilaan seinämaalauksen LittFestin teeman mukaisesti.

Lauantaina keskustellaan myös kirjallisuuden naisten roolista ja merkityksestä esikuvina. Karin Erlandsson, Ellen Strömberg, Rosanna Fellman ja Anna Bertills ovat mukana paneelikeskustelussa, joka tarjoaa inspiroivia näkökulmia ja syvällisiä pohdintoja pääkirjaston Draama-salissa klo 13.45–14.45. Vanhemmuudesta puolestaan keskustelevat kirjailijat Juha Itkonen ja Kaj Korkea-aho klo 15.05–15.50. He kertovat myös uusimmista teoksistaan, jotka käsittelevät perhettä ja isyyttä eri näkökulmista. Keskustelua vetää toimittaja Petter Lindberg.

Konsertit LittFestin yhteydessä

Vaasan kaupunginorkesteri esittää Minna Pensolan ja Antti Tikkasen johdolla konserttielämyksen, jossa yhdistyy musiikki ja lääketieteen historia. Luennoitsijana toimii lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, joka valaisee, kuinka sairaudet ovat vaikuttaneet suurten säveltäjien kuten Bachin, Händelin ja Beethovenin elämään ja musiikkiin. Ainutlaatuinen konsertti Nerouden lähteillä: Taiteilijat tauteineen yhdistää faktaa, spekulaatiota ja kaunista klassista musiikkia perjantaina 15.11. klo 18.00–20.00 Vaasan kaupungintalolla.

Laulaja ja oikeuspsykologi Julia Korkman esiintyy yhtyeensä kanssa Lauluja Rikosrekisteristä -konsertissaan lauantaina 16.11. klo 18.30–21.30 Kaupungintalolla. Konsertti on yhdistelmä luennosta ja konsertista. Sisällöllisesti konsertti vie kuulijan faktojen ja musiikin kautta rikosten maailmaan muun muassa vääriin tunnustuksiin, läheisväkivaltaan ja oikeusmurhiin. Molemmat konsertit ovat maksullisia.

Kaksikielinen kirjallisuusfestivaali LittFest tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia huippukirjailijoiden ja laatukirjallisuuden parissa 14.–16.11.2024 Vaasassa. Tapahtumassa tehdään yhteistyötä mm. KulturÖsterbottenin, Opiskelijamedia Pomedian, Svenska Litteratursällskapetin, Svenska Österbottens Litteraturföreningenin sekä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa.

