MUJI Kamppi juhlistaa viidettä vuottaan Suomessa ainutlaatuisella taiteilijayhteistyöllä

MUJI Kamppi avasi ovensa Helsingin Kampin kauppakeskuksessa 8. marraskuuta 2019, ja juhlistamme nyt viidettä vuotta Suomessa.



“MUJI Kampin avajaisista asti ydintavoitteemme on ollut tulla osaksi suomalaisten elämää arjen mukavuutta parantavilla tuotteillamme. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeä osa MUJIn ideologiaa. Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluminen ja sen tukeminen on toimintamme ydin. Kotimaisten pienyrittäjien- ja tuottajien tukemisella ja ihmisten yhdistämisellä erilaisten tapahtumien kautta luomme merkityksellisiä yhteyksiä, jotka auttavat yhteisöämme kasvamaan ja kehittymään. 5-vuotisjuhlapäivä on meille tärkeä, ja odotamme innolla tulevia vuosia.” MUJI Finlandin toimitusjohtaja Miho Takagi kertoo.

MUJI Kamppi on monipuolinen kokonaisuus



MUJI Kampista löytyy Euroopan suurimman myymälän lisäksi japanilaista makumaailmaa kotimaisista raaka-aineista tarjoileva MUJI Ravintola, jossa on jo vuoden ajan tarjoiltu myös illallista sekä Local Food -osasto, jonka valikoimasta löytyy kotimaisten pientuottajien ruokatuotteita. Esittelemme kotimaista ja japanilaista taidetta MUJI Small Galleryssa, jossa on nähtävillä vaihtuvat suomalaisten taiteilijoiden näyttelyt. 2024 huhtikuussa avasimme kotimaisten pienyrittäjien tuotteita myyvän MUJI Local Design Villagen - pienyrittäjien kylän. Suosittu MUJI Community Market, jossa pienyrittäjät pääsevät esittelemään omia tuotteitaan on järjestetty jo yli 100 kertaa. Viimeisimpänä lokakuussa 2024 MUJI Kampin tiloihin aukesi Oulusta lähtöisin oleva vaatehuoltoon ja second handiin erikoistuva Arkivé Atelier.

Juhlakassit arvostettujen suomalaistaiteilijoiden suunnitelemana



Merkkipäivän kunniaksi olemme luoneet ainutlaatuiset juhlakassit yhteistyössä taiteilijoiden Matti Pikkujämsän ja Jenni Ropen kanssa. Pikkujämsä ja Rope kuuluvat Suomen arvostetuimpiin taiteilijoihin, ja heidän taiteensa täydentää erinomaisesti MUJIn yksinkertaista ja ajatonta tyyliä. ”MUJIn henkilökunnan kanssa on ollut tosi mukava ja helppo työskennellä. Erityisesti lämmitti se, että MUJI ehdotti erikoiskassien suunnittelua ja siellä innostuttiin ehdottamastamme jättikassin painatuksesta!” taiteilijat kertovat yhteistyöstään MUJIn kanssa. He nauttivat erityisesti siitä, että saivat suunnitella vapaasti MUJIn juhlan hengessä.

Matti Pikkujämsän luomassa designissa näkyy Kampin MUJIn arki ja tunnelma sekä ravintolan että myymälän puolelta. Pikkujämsän ja Ropen näyttely on nähtävillä MUJI Small Galleryssa 24.11.2024 saakka. Taiteilijat ovat olleet tyytyväisiä MUJIn näyttelytilaan ja pitävät tärkeänä, että taide tavoittaa ihmisiä myös galleriaympäristön ulkopuolella.

MUJI Kamppi sijaitsee Kamppi Helsinki kauppakeskuksen 4. kerroksessa osoitteessa Urho Kekkosen katu 1, Helsinki.