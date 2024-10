Tampereella valmistetaan nyt italialaista mozzarellaa kotimaisesta maidosta —Kasaron juustola on Suomen ainoa mozzarellan valmistukseen erikoistunut tehdas

Pohjois-Italian Piemontesta kotoisin oleva Rinetti muutti Suomeen 2000-luvun taitteessa opiskelemaan tuotantotaloutta Teknillisessä korkeakoulussa (nykyinen Aalto-yliopisto). Ennen diplomi-insinööriksi valmistumistaan hän perusti maahantuontiyrityksen Monditalyn, ja alkoi tuoda Suomeen italialaisia juomia, viinejä sekä elintarvikkeita, mm. mozzarellajuustoja.



Rinettin suvuissa harjoitettiin sekä maanviljelyä että leipomotoimintaa, ja ruokaketju pellolta pöytään tuli hänelle tutuksi Italiassa jo nuorena. Vaikka Rinetti tuo Suomeen laajasti italialaisia tuotteita, on hän kaivannut täällä perinteistä italialaista tuoretta mozzarellaa.

”Maahantuojan näkökulmasta tuontimozzarellan haasteena on, että sen tuoreus katoaa matkan varrella, mikä vaikuttaa myös tuotteen makuun ja rakenteeseen. Italiassa mozzarella nautitaan mieluiten tuoreena, jolloin se on luonnollisesti maukkaampaa”, Rinetti kertoo.

”Mozzarellat pakataan säilöntäliemeen, mikä tarkoittaa, että puolet tuotepakkauksen sisällöstä on käytännössä vettä. Logististen haasteiden lisäksi pohdin usein, miksi tästäkään syystä aitoa mozzarellaa ei tuoteta Suomessa, jossa puhdasta maitoa ja vettä on tarjolla. Viimein pandemia osoitti meille, kuinka rajojen mennessä kiinni syntyy saatavuusongelmia, kuten kävi hetkellisesti myös mozzarellajuustoille. Ymmärsimme, että kotimainen valmistus loisi toimitusvarmuutta myös poikkeuksellisina aikoina”, Rinetti toteaa. ”Toki kotimainen mozzarella on myös ympäristön kannalta järkevämpi ratkaisu sekä konkreettinen teko maidon lähituottajia ja yhteisöä kohtaan.”



Näistä lähtökohdista Kasaron mozzarellatehtaan tarina alkoi hahmottua Rinettin suunnittelupöydällä. Kasaron nimi juontaa juurensa italian kielestä, jossa casaro tarkoittaa juustomestaria. Tampereen seutu valikoitui juustolan sijainniksi, sillä Pirkanmaalta löytyy edelleen maitotiloja, joiden määrä Suomessa on laskusuunnassa. Tampereella on ollut viime vuosina myös huomattava kasvutarina, ja kaupungin yrittäjäystävällinen ilmapiiri on ollut Kasarolle miellyttävä yllätys.

”Kunnon mozzarellan a ja o ovat laadukkaat raaka-aineet sekä perinteiset valmistusmenetelmät. Meille maito tulee Pirkanmaan alueen lähitiloilta Valion toimesta. Lähituotantoajattelu on minulle tuttua Italiasta, jossa ruokakulttuuri on alueellista ja pientuottajat hyvin ylpeitä omista tuotteistaan. Mozzarellan valmistus ei ole yksinkertaista ja olen halunnut pitää kiinni italialaisista tuotantotavoista. Siksi meillä on ollut alusta lähtien mukana italialainen juustomestari perehdyttämässä meijerityöntekijöitämme reseptiikkaan, valmistusprosessiin sekä mozzarellan sielunelämään”, Rinetti kertoo.



Kasaron juustoperheeseen kuuluvat aluksi lehmänmaidosta valmistetut, laktoosittomat Fior di latte mozzarellat. Fior di latte mozzarellaa valmistetaan kahdessa koossa: 100 g bocconcini-palloina sekä 10 g kirsikkapalloina. Tuotteita valmistetaan parhaillaan HoReCa-asiakkaille ja tavoite on saada ne valikoituihin vähittäiskauppoihin loppuvuoden 2024 aikana. Kasarolla on tuotekehityksessä myös muita italialaisia tuorejuustoja, kuten puhvelinmaidosta valmistettu bufala mozzarella.