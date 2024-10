Hallitustiedote: Matalan kynnyksen harrastaminen keskiössä – IFF:n yleiskokous tulossa

Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus

Kuukausikatsauksen piti yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen. Vastikään (14.10.) toiminnanjohtajana aloittanut Riku Tapio oli kokouksessa läsnä. Nimitysuutisen voi lukea täällä.

- Sopimusneuvottelut Tampereella järjestettävien miesten MM2026-kisojen järjestelyistä Salibandyliiton ja tapahtuman oikeudet omistavan Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) kesken on saatu päätökseen. IFF myönsi Suomelle miesten vuoden 2026 ja naisten MM2027-tapahtumien järjestelyoikeudet samalla kertaa toukokuussa 2023.

- Neuvottelut ensi kesänä Suomessa järjestettävän naisten Euro Floorball Tour -tapahtuman paikkakunnasta etenevät neljän kaupungin/kunnan kanssa. Päätös tehdään marraskuun kuluessa. Suomen EFT-turnauksen ajankohta on 6.-8.6.2025. EFT-konseptissa salibandyn neljän kärkimaata (Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tshekki) pelaavat toisiaan vastaan ja järjestävät tapahtuman vuorotellen.

- Kansalliset lajiliitot ovat jättäneet esityksensä henkilöistä IFF:n hallitukseen ja sen eri toimielimiin. Salibandyliitto esittää Pekka Ilmivaltaa IFF:n hallitukseen, Tom Hedkrokia valituslautakuntaan ja Riku Tapiota eettiseen valiokuntaan. Valinnat tekee IFF:n yleiskokous joulukuussa miesten MM-kisojen aikana Malmössä.

- Salibandyliiton edustajat IFF:n yleiskokouksessa ovat varapuheenjohtaja Juuso Laamanen ja toiminnanjohtaja Riku Tapio. Puheenjohtaja Kaarina Vuori on mukana yleiskokouksessa IFF:n hallituksen jäsenenä.

- Annettiin tiedoksi Urheilun oikeusturvalautakunnalta tullut päätös, joka liittyi jäsenseuran vireille laittamaan asiaan pelaajien poikkeusluvista. Päätös oli Salibandyliiton kannalta myönteinen, mutta hallitus kävi keskustelun, jossa todettiin, että junioreiden valtakunnallisten sarjojen edustusoikeusasioita, erityisesti yli-ikäisten pelaajien (Y-pelaaja) osalta, on syytä tarkentaa seuraavissa kilpailusäännöissä. Y-pelaajien käyttö nykyisissä kilpailusäännöissä on määritelty kohdassa 48 § Vuonna 2010 ja aiemmin syntyneiden junioripelaajien edustusoikeus.

- Olympiakomitean syyskokous 30.11. valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen. Tällä hetkellä ainoa ehdokas puheenjohtajan tehtävään on muun muassa Kuortaneen urheiluopiston rehtorina toiminut Tapio Korjus. Keskusteltiin lähestyvästä kokouksesta.

- Hallitus pyysi asianomaisia toimihenkilöitä laatimaan loppuraportin Turun ja Rauman EFT-tapahtumasta ja presentoimaan sen keskeisiä tuloksia hallituksen marraskuun kokouksessa.

Talous ja hallinto

- Talouskatsauksessa (aikaväli tammi-syyskuu) todettiin liiton talouden etenevän pääosin linjassa tälle vuodelle laaditun budjetin kanssa. Likviditeettitilanne on myös hyvä.

- Todettiin myös, että pelipassimäärät ovat lievässä kasvussa verrattuna kauteen 2023–2024. Myös joukkueita on ilmoittautunut sarjoihin mukaan enemmän kuin viime kaudella.

- Tiedoksi täydennetty Salibandyliiton tuloskortti vuodelle 2025. Tuloskortti hyväksyttiin viime kokouksessa, mutta tulosten mittareihin pyydettiin vielä täydennyksiä.

- Tiedoksi miesten MM2026- ja naisten MM2027 -kotikisojen graafinen ilme ja teema. Kisojen peräkkäisyyden vuoksi tapahtumien visuaalisuus on pitkälti yhteneväinen, kuten myös arvopohja on sama. Free of Limits -teeman ympärille rakentuvan kisailmeen on suunnitellut Salibandyliiton visuaalinen tuottaja Juha Ollikainen. Graafinen ilme julkaistiin EFT-tapahtuman yhteydessä Turussa 18.10. Aiheesta voi lukea tarkemmin täällä.

- Tiedoksi tilannekatsaus Malmön MM2024-kisoihin toteutettavista fanimatkoista.

Alueellinen pelitoiminta

- Kilpailutoiminnan johtaja esitteli peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsauksen alkukauden osalta. Kaikki otteluohjelmat on julkaistu ja kaikki joukkueet ovat aloittaneet kautensa. Aikaisempiin kausiin verrattuna iso muutos on kauden alkaminen useissa sarjoissa aiempaa aikaisemmin.

- Kehityspäällikkö esitteli harrastajan polun kuvauksen eli Salibandyliiton pelimuotojen tarjonnan lapsuus- (0-12 vuotta), nuoruus- (13-18) ja aikuisuusvaiheissa (19-). Hallitus korosti, että matalan kynnyksen harrastamisen kehittäminen on erittäin keskeisessä asemassa kuluvan ja seuraavien pelikausien aikana.

- Hyväksyttiin yksi uusi jäsenseura ja erotettiin eroilmoituksen perusteella kolme jäsenseuraa.

Huippu-urheilu

- Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti seuraavat toimihenkilömuutokset naisten ja U19-naisten maajoukkueen johtoryhmissä: Marika Eskola siirtyy naisten maajoukkueen fysioterapeutiksi/huoltajaksi U19-naisten maajoukkueesta. Eskolan sopimus on 2+2-vuotta. Eskolan tilalla U19-naisten maajoukkueen fysioterapeuttina/huoltajana aloittaa Joni Puhakka. Myös Puhakan sopimus on 2+2-vuotta.

Kansainvälinen toiminta

- Puheenjohtaja antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.

- Hallitus valtuutti operatiivisen johdon tekemään esityksen, miten Sveitsin 3v3 MM-kisoihin lähtevät Suomen maajoukkueet valitaan. Seuraavat 3v3 MM-kisat pelataan U19-miesten MM-kisojen kanssa samaan aikaan Sveitsissä toukokuussa 2025. Tapahtumassa kamppaillaan sekä naisten että miesten 3v3 pelimuodon maailmanmestaruuksista.

Kokoukseen osallistui hallituksesta seitsemän henkilöä. Estyneitä oli kolme.



Hallituksen seuraava kokous pidetään etäyhteyksin keskiviikkona 27.11.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon valitsema.