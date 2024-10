Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat 2025: myyjät ja ostajat kohtaavat Kokkolassa

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022, ja se on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä kohtaamispaikkana alueen yrityksille. Tapahtuma on kerännyt paikalle tyypillisesti noin sata yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevaa ja omistajanvaihdoksen asiantuntijaa. Tapahtuman tavoitteena on edistää yritysten omistajanvaihdoksia ja tukea alueen elinvoimaisuutta.

Tapahtuman ohjelma sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Osallistujat saavat arvokasta tietoa yrityskaupoista, rahoitusvaihtoehdoista ja omistajanvaihdoksen juridisista näkökohdista.

“Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat on erinomainen tilaisuus kaikille, jotka harkitsevat yrityksen ostoa tai myyntiä. Tapahtuma tarjoaa arvokasta tietoa ja mahdollisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa. Varsinaisten yrityskauppojen lisäksi tapahtuma lisää tietoisuutta omistajanvaihdoksista”, toteaa KOSEKin yrityskehittäjä Janne Vähäkangas.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät korostavat tapahtuman merkitystä alueen yritysten omistajanvaihdosten tukemisessa.

"Alueemme yrittäjistä merkittävä osa on yli 55-vuotiaita ja onnistuneet omistajanvaihdokset ovat välttämättömiä, jotta yritykset, työpaikat ja palvelut säilyvät alueellamme. Myyjät ja ostajat tarvitsevat enemmän tukea valmistautumisessa yrityskauppoihin. Yritysmarkkinat tarjoaa juuri oikeanlaisen luottamuksellisen kohtaamispaikan yrityksen myyjille ja ostajille" toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien projektipäällikkö Fanni Pöntiö.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avoinna. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tapahtuman verkkosivuilta osoitteessa https://kpyritysmarkkinat.fi.

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas

Yrityskehittäjä

0400727099

janne.vahakangas@kosek.fi