FCG keskittyy nyt strategiansa mukaisesti Suomen markkinoihin

Kauppa julkistettiin alun perin 23.9.2024 ja kaupan täytäntöönpano oli ehdollinen normaaleille yrityskauppojen ehdoille. Kuten FCG on tiedottanut kansainvälisen kehityskonsultointi -liiketoiminnan myynnin yhteydessä vuoden 2023 lopulla, FCG:n painopiste on Suomen markkinoilla, missä tehtävämme on tukea julkista ja yksityistä sektoria kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa.

”Viimeisen kahden vuoden aikana FCG on uudistunut voimakkaasti, tavoitteena selkeä fokus omiin ydinliiketoimintoihin. Sen lisäksi, että olemme tehneet useita merkittäviä yrityskauppoja ja uudistaneet organisaatiorakennetta, olemme investoineet omaan henkilöstöömme ja heidän hyvinvointiinsa. Samalla tuloskuntomme on parantunut, mikä on äärimmäisen tärkeää nyt kun alamme toteuttaa kasvusuunnitelmaamme”, näkee FCG:n toimitusjohtaja Tommi Kajasoja.

Nyt toteutetun yrityskaupan jälkeen FCG:llä ei ole operatiivisia yhtiöitä Suomen ulkopuolella.