Italialainen grappa nousee cocktailien valokeilaksi - Ravintola Versionin grappavallankumous ravistelee perinteitä

Versionin baarimestari Anastasia Unhola matkusti Pohjois-Italiaan tutustumaan kolmeen uuden sukupolven grappataloon: Marzadoon, Castegneriin ja Mazzetti d’Altavillaan. Matkan inspiroimana hän loi menulle kymmenen uutta grappa-pohjaista cocktailia, jotka yllättävät ja hurmaavat vaativammatkin drinkkimaailman ystävät. Näillä cocktaileilla Unhola haluaa tuoda esiin grapan monipuolisuuden ja sen mahdollisuudet modernissa juomakulttuurissa.



"Grappa ansaitsee paikkansa modernien cocktailien maailmassa. Tämä pop-up on meidän tapamme tuoda esille sen rikas ja monivivahteinen luonne, pelkän digestiivin roolin sijaan," kertoo Anastasia Unhola. "Tavoitteemme on tarjota asiakkaille uniikki elämys, jossa he pääsevät tutustumaan grappan eri puoliin ja samalla nauttimaan italialaisen grappa-kulttuurin monimuotoisuudesta."



Versionin keittiöpäällikkö Erno Kemi on suunnitellut Drinkeryn menulle jokaisen cocktailin kanssa yhteensopivan naposteltavan italialaisen tavan mukaisesti. Versionin keittiö saa inspiraationsa kalifornialaisesta ruokakulttuurista, luoden omia versioita tutuista annoksista. Uusi cocktailmenu täydentää loistavasti Versionin illallisannoksia, tarjoten yhtenäisen makuelämyksen.



Grappa Revolution on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua italialaiseen kulttuuriin ja makuihin uudella tavalla. Version Drinkery tarjoaa grappapohjaisia cocktaileja vuoden loppuun asti. Tule nauttimaan ja juhlistamaan grapan kiehtovaa maailmaa!



Grappa Revolution -pop up - cocktailit tarjolla maanantaista lauantaihin klo 17-00 koko loppuvuoden ajan. After Work perjantaisin klo 16-18.



Ravintola Version / Unioninkatu 14, 00130 Helsinki