Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 30.10.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan, että Mankkaan koulun opetus järjestetään 7.1.– 31.3.2025 Mankkaan koulun lisäksi Kutojantien ja Nihtisillankujan väistötiloissa niin, että Mankkaan koulun C-osan tiivistyskorjausten ajan 7.1.–31.3.2025 taito- ja taideaineiden sekä muiden oppiaineiden oppitunteja järjestetään Kutojantien ja Nihtisillankujan tiloissa. Mankkaan koulun rehtori päättää tarkemmin siirtyvät opetusryhmät osallistaen Mankkaan koulun henkilökuntaa. Lautakunta edellytti, että Mankkaan koulun oppilaiden siirtyminen Kutojantien sekä Nihtisillankujan tiloihin järjestyy julkista liikennettä hyödyntäen. Ne oppilaat, joiden koulumatka Kutojantien tai Nihtisillankujan väistötiloihin on yli 3 kilometriä, saavat julkisen liikenteen matkakortin.

Kokouksessaan lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutokset siten, että Kantokasken koulussa opetettava A1-kieli on englanti ja opetettavia A2-kieliä ovat ranska ja saksa, Kalajärven koulussa opetettava A1-kieli on englanti ja opetettava A2-kieli on ruotsi sekä Kaitaan koulussa opetettavat A-kielet ovat englanti, saksa, ruotsi ja espanja. Kieliohjelman muutokset otetaan käyttöön 1.8.2025 alkaen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi myös vastauksen valtuustokysymykseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja laadusta sekä lausunnon valtuustoaloitteeseen käynnistää tietoisuustaitojen pilottikokeilu päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa. Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kannattanut pilottikokeilun käynnistämistä. Sen sijaan lautakunta halusi muistuttaa yksiköitä rauhoittumisen, keskittymisen ja muiden itsesäätelytaitojen harjoittelun tärkeydestä osana mielen hyvinvoinnin tukemista ja toivoi tietoa siitä, millaisia käytäntöjä ja metodeja Espoolla ja sen lähikunnilla on lasten tunnetaitojen ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseksi ja tukemiseksi.