Lauri Markkanen Pikku Kakkosen kummiksi – Laurin pallovinkit kannustaa lapsia liikkumaan

Pikku Kakkosen kummi on positiivisuutta ympärilleen välittävä henkilö, joka rohkaisee lasta leikkiin, omaan ajatteluun ja uuden oppimiseen. Kummius tarkoittaa sitoutumista Pikku Kakkosen arvoihin ja halua olla tukemassa lapsen tasapainoista kasvua. Kummi tarjoaa kaikki lapset tasa-arvoisesti huomioivan myönteisen, rohkaisevan ja turvallisen aikuisen mallin.

Lauri Markkanen on ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota lasten liikuntaan. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee liikunnan iloa ja onnistumisen tunteita, jotta liikkuva elämäntapa säilyy lapsen kasvaessa. Oppiakseen liikunnallisen elämäntavan lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja kannustusta, jota Lauri on omalla esimerkillään näyttänyt.

“Lasten liikkuminen on minulle erittäin tärkeää. Pikku Kakkonen oli olennainen osa omaa lapsuuttani, ja nyt se on mukana myös omien lasteni arjessa. Olen itse saanut kasvaa liikunnallisessa ympäristössä, ja nyt on minun vuoroni antaa takaisin. On suuri kunnia toimia Pikku Kakkosen kummina ja yhdessä innostaa lapsia liikkumaan”, sanoo Lauri Markkanen.

Yle Areenassa su 3.11. julkaistavassa ja Pikku Kakkosen lauantaiaamuissa 9.11. alkaen nähtävässä Laurin pallovinkit -sarjassa Lauri esittelee lasten kanssa pallovinkkejä, jotka sopivat harjoitteluun niin isoille kuin pienille liikkujille. Laurin pallovinkit kannustaa lapsia kokeilemaan koripalloa liikunnallisten leikkien avulla.

Lasten liikunnallisen elämäntavan edistäminen on yksi Pikku Kakkosen tärkeimpiä tehtäviä. Aiemmin Pikku Kakkosen sarjoissa on harjoiteltu muun muassa pyöräilyä, jääkiekkoa, uintia ja hiihtoa. Lapsia kannustetaan liikkumaan ilon, leikin ja yhdessä tekemisen kautta sekä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia lajeja.

Pikku Kakkosen liikuntasarjat löytyvät kootusti Yle Areenasta, ja tammikuusta alkaen myös Pikku Kakkosen maanantain juonnoissa harjoitellaan erilaisia kaikille hyödyllisiä liikunnallisia taitoja.

Laurin pallovinkkien kaikki jaksot Yle Areenassa 3.11. ja Pikku Kakkosessa TV2 9.11. alkaen klo 8.33.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla.