Sairaanhoitajaksi Suomessa – ensimmäiset osaamistaan täydentävät sairaanhoitajat valmistumassa

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Kangaspunta TAMKilta kertoo, että hanke on tärkeä, sillä osaamistaan täydentämällä opiskelijoilla on mahdollisuus vastata terveydenhuollon hoitajapulaan.

­­– On tärkeää, että koulutettu ja osaava sairaanhoitaja pääsee osaamistaan vastaavaan työhön. Ei ole tarkoituksenmukaista, että heitä koulutetaan esimerkiksi hoiva-avustajiksi tai lähihoitajaksi. Ei ole myöskään hyödyllistä, että he suorittaisivat koko tutkinnon, koska heillä on jo sairaanhoitajan tutkinto, Kangaspunta täsmentää.

Koulutus on räätälöity opiskelijakohtaisesti. Kangaspunnan mukaan täydentävät opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, jotka ovat Valviran määräämiä. Muut opinnot suunnitellaan osaamisen arvioinnin perusteella, joten opintoihin sisältyy vähintään yksi käytännön harjoittelu. Myös suomen kielen osaamisen kohdalla opetus räätälöidään. Vaatimuksena opiskelijoille on ollut jo hakuvaiheessa minimitaso A2.2, ja koulutuksen lopuksi opiskelijan kielitaito vastaa Valviran määräämää B1-tasoa. Koulutus järjestetään ensisijaisesti suomeksi, mutta tarvittaessa englanti toimii tukikielenä.

– Suomen kielen opintoja on integroitu kaikkeen opetukseen, simulaatioihin, työpajoihin ja harjoitteluihin, jotta suomen kielen osaaminen kehittyisi riittävälle ammatilliselle tasolle, Kangaspunta kertoo.

Kansainvälisyys hankkeen ytimessä

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana opiskelijoita Ukrainasta, Australiasta, Yhdysvalloista, Venäjältä, Thaimaasta, Ugandasta, Nepalista, Keniasta, Ghanasta, Filippiineiltä ja Bulgariasta. Kaikilla opiskelijoilla on muualla suoritettu Diploma tai Bachelor -tasoinen sairaanhoitajan tutkinto. Osalla opiskelijoista on lisäksi erikoistumisopintoja sekä Masters-tason opintoja. Työkokemusta opiskelijoilla on laajalti erilaisista yksiköistä, kuten poliklinikoilta, mielenterveystyön yksiköstä, teho-osastolta ja vuodeosastolta.

Ensimmäinen koulutuksesta valmistunut opiskelija Anka Levenova kertoo, että haasteellista koulutuksen alussa oli se, että terveydenhuoltojärjestelmä ja terveydenhoitolaitokset olivat erilaisia kuin mihin hän oli tottunut. Tällä hetkellä Levenova työskentelee Kanta-Hämeen keskussairaalassa anestesiahoitajana. Hänen aikomuksensa on työskennellä anestesiahoitajana jatkossakin, sillä hän pitää työstään paljon.

Opiskelija Valeriia Fetisova kertoo, että hän halusi opiskella sairaanhoitajaksi kotimaassaan Ukrainassa, koska hänen äitinsä oli myös sairaanhoitaja. Saavuttuaan Ukrainasta Suomeen, hän päätti jatkaa ammattiaan ja hakeutui koulutukseen, koska piti sitä hienona mahdollisuutena.

– Valitsin tämän koulutuksen, koska haluan nyt työskennellä täällä Suomessa. Pidin tästä koulutuksesta, koska harjoittelua oli paljon ja opettajat auttoivat meitä ymmärtämään suomalaista työkulttuuria. Työharjoittelu Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa oli myös mukava ja hyödyllinen kokemus. Tulevaisuudessa haluan työskennellä anestesiahoitajana, Fetisova kertoo.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen idea on saanut jatkoa. Vastaava valtakunnallinen SAILA-hanke on jo käynnistynyt, ja sen tarkoituksena tuottaa pysyvä malli sairaanhoitajien täydennyskoulutuksesta ammattikorkeakouluihin. Hankkeessa on mukana kaikki Suomen ammattikorkeakoulut.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanke on käynnissä 1.8.2022–31.12.2024. Hanke saa rahoitusta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta.