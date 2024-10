Pohteen toinen liikkuva hammashoitola Pohdent on otettu käyttöön Reisjärvellä

Suun terveydenhuollon kehittämistyöllä palveluja pyritään tuomaan lähemmäksi asukkaita, ja tarjoamaan niitä jatkossa myös asukkaiden arkiympäristössä. Tavoitteena on turvata suun terveydenhuollon palvelujen saanti ja hoidon jatkuvuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Näin saadaan tuettua oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja madallettua asukkaiden kynnystä hakeutua palveluihin. Aiemmin tämän vuoden keväällä liikkuvien yksiköiden nimeksi Pohteella valittiin liikkuva hammashoitola Pohdent.

Suun terveydenhuollon liikkuvien palvelujen yhteistyökumppanin osalta tehtiin Pohteella kilpailutus alkuvuodesta 2024. Kilpailutuksen voitti Dentson Oy, joka toimittaa kaikki suun terveydenhuollon liikkuvat yksiköt Pohteelle.

Pohteen ensimmäinen liikuteltava suun terveydenhuollon yksikkö on ollut toukokuusta 2024 lähtien aktiivisessa käytössä Vaalan terveyskeskuksen pihalla. Etenkin sisäilman laatu, laajat lämpötilojen säätömahdollisuudet ja uudet laitteet ovat saaneet kehuja. Pohteen toinen samanlainen yksikkö on aloittanut toimintansa 28.10.2024 Reisjärvellä ja on toiminnassa maanantaisin ja tiistaisin tämän vuoden loppuun asti. Vuoden 2025 alusta yksikön liikkumista suunnitellaan toteutettavaksi Pohteen eteläisellä alueella.

Jatkossa Pohteen liikkuvien hammashoitolayksiköiden palveluja voidaan monipuolistaa tarjoamalla mahdollisuus etäkonsultaatioon oikomishoitoon liittyvissä asioissa. Tavoitteena on, että jatkossa liikuteltavat suun terveydenhuollon palvelut ovat Pohteella osa tarjottavia lähipalveluja. Liikuteltavien yksiköiden etuna on niiden siirrettävyys joustavasti palveluverkoston alueella muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Avoimien ovien tapahtumassa 5.11.2024 Pohteen alueen asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan Pohdentiin

Reisjärven liikkuva hammashoitola Pohdent on tullut Reisjärven Niemenkartanon alakoulun pihalle 1.10.2024. Avoimien ovien tapahtumaa vietetään tiistaina 5.11.2024 kello 9.30–11.30 Reisjärven Niemenkartanon alakoulun pihalla (Susisaarentie 8). Kaikki Pohteen alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat tällöin tulla tutustumaan yksikköön. Varsinainen työskentely liikkuvassa hammashoitolassa on aloitettu maanantaina 28.10.2024.

Reisjärven liikkuvan hammashoitolan palvelupäivät ovat maanantaisin ja tiistaisin vuoden 2024 loppuun asti. Muina päivinä Haapajärven hammashoitola palvelee Reisjärven asukkaita. Asiakkaat varaavat ajan hammashoitoon normaaliin tapaan Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven ja Kärsämäen keskitetystä puhelinnumerosta 044 700 1844. Ajanvarausnumero on auki maanantaista perjantaihin kello 8–16.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Suun terveydenhuollon liikkuvien palvelujen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.