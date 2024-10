Pia Pyhtilän uutuuskirja ylistää luomakuntaa ja eläimiä

Maailma, ja myös lähetystyön työalueet, ovat täynnä elämää. Autiomaissa ja suurkaupungeissa, rehevillä maaseuduilla ja kallioilla, luolissa ja kaikkialla ympäristössämme elävät omat erityiset asukkaansa, jotka ovat sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin ‒ usein paljon viisaammin kuin ihminen. Ulkomailla asuva lähetystyöntekijä kohtaa eläimiä väistämättä, niin työssä kuin vapaa-ajallaankin.

Pia Pyhtilä on haastatellut Suomen Lähetysseuran uutuuskirjaan Eläköön luomakunta! pääasiassa lähetystyöntekijöitä ja pyytänyt heitä kertomaan merkittävistä kokemuksistaan luonnon ja erityisesti eläinten kanssa. Näistä matkakumppaneista puhutaan usein lämmöllä ja huumorilla.

”Tämä kirja on syntynyt siksi, että taustatarinat ja sivujuonet ovat tärkeitä. Tämän voi antaa lahjaksi sellaisellekin, jolle kirkon maailmanlaajuinen työ on vielä vieras asia tai joka kaipaa kuvausta monenlaisissa ympäristöissä asumisesta”, Pyhtilä kertoo.

Erilainen suhtautuminen eläimiin korostuu eri mantereilla. Esimerkiksi Pyhtilän elämään on päätynyt eläimiä usein yllättäen ja piispankin avustuksella: ”Tässä on sinulle vuohi”, sanoo autokuski. Minä seison suu auki tuijottamassa tapahtumaa. ”Piispa sanoi, että haluat aloittaa vuohien pidon, joten tässä on ensimmäinen vuohi, käykö se?”

Kirja nostaa keskiöön ja päätekijäksi ne luomakunnan jäsenet, jotka ovat kulkeneet lähetystyössä eri tavoin mukana olevan henkilön rinnalla. Moni eläintuttavuus on ollut hetkessä paras lohduttaja tai jokin muu tuki. Mutta myös luonnonvaraisina kulkevat eläimet ovat kirjassa suuressa roolissa. Niiden läsnäololla on ollut haastateltaville merkitystä, joskus hyvin huomaamatonta tai hyvinkin havaittavaa, äänekästä tai osallistuvaa.

”Eri eläjien kirjo ja taito elää maailmassa on hengästyttävää. Minua se muistuttaa siitä, että kaikki elämä on arvokasta ja ainutlaatuista”, Pyhtilä kertoo.

Kirjassa on Pia Pyhtilän tyttären Anna Pyhtilän herkkä piirroskuvitus.

Pia Pyhtilä, sosionomi (Yamk), on Green Care -painottunut lastensuojelun ja perhetyön pitkän linjan puurtaja ja elämänsuojeluaktivisti. Hän työskenteli v. 2007–2018 Tansaniassa lastensuojeluhankkeen koordinaattorina ja albinismityön neuvonantajana. Hän harrastaa opiskelua ja luontoa.

Eläköön luomakunta! -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa, (19 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää, riikka.saarenpaa@suomenlahetysseura.fi, p. 040 193 1603.