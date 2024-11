Espoon uusi pysäköintihalli mahdollistaa sähköautojen latauksen jokaisella paikalla

Pysäköintihallissa on 46 tolppaa, jotka on varustettu nopealla latauksella (11 kW). Muilla paikoilla on lämmitystolpat, jotka on mahdollista vaihtaa tulevaisuudessa hidaslatauspisteiksi (3,6 kW).

Sähköliittymän koko on 1 250 kilovolttiampeeria, mikä on perinteiselle pysäköintihallille iso koko.

Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n projektipäällikkö Marko Koskisen mukaan noin kymmenen prosenttia autopaikoista halutaan varattavan nykyään sähköautoilijoille, mikä näkyy rakennuttajan työpöydällä.

“Tavallisillekin autopaikoille rakennetaan latausvalmius tai ainakin kaapelireitit valmiiksi, jotta paikka voidaan myöhemmin muuttaa sähköautolle sopivaksi niin, ettei rakenteita tarvitse lähteä purkamaan”, Koskinen sanoo.

Sähköauton latauspisteitä perustetaan entistä enemmän ympäri Suomea

Sähkönjakeluyhtiö Carunalle tulee kasvavissa määrin kyselyitä sähköliittymistä, joita otetaan sähköautojen latauspisteitä varten. Latauspisteiden takia parkkipaikat ja pysäköintihallit vievät aiempaa enemmän sähköä.

Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Lauri Latosaaren mukaan kahden vuoden aikana on tapahtunut hurja muutos.

”EU:n asetuksen mukaan valtateillä tulee olla kuudenkymmenen kilometrin välein sähköauton latauspiste. Tämä lisää liittymäkyselyitä meille, kun esimerkiksi huoltoaseman pihalle, kauppakeskuksen parkkihalliin tai P-paikalle halutaan nopea sähköauton latauspiste”, Latosaari sanoo.

Carunalta pyydetyt liittymäkoot ovat suurentuneet, mikä kertoo suuremmista ja nopeammista latauspisteistä. Osassa latausliittymiä varaudutaan myös kapasiteetin kasvattamiseen myöhemmin. Näin tehtiin myös Runoratsun pysäköintihallissa Espoossa.

”Sähköliittymän kokoa voidaan myöhemmin helposti suurentaa, jos nykyinen varaus ei riitä”, sanoo Latosaari.

Vuoden alussa voimaan tullut Energiaviraston valvontamalli on heikentänyt Carunan investointiedellytyksiä, minkä vuoksi Caruna on joutunut lykkäämään joitakin investointejaan. Tämä voi vaikuttaa myös sähköautojen latauspisteiden verkkoon liittämisen aikatauluun alueilla, joissa investointeja on jouduttu lykkäämään.