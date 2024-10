Kangasala menestyi kuntien elinvoimavertailussa

Rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP:n julkaiseman Alueiden tutkimus 2024 -raportin tavoitteena on tarjota kattava tilannekuva alueiden elinvoimasta. Tutkimus kattaa kaikki Manner-Suomen 293 kuntaa.

Kuntien kolmenkymmenen kärki on säilynyt edellisvuoteen nähden pääosin samana, mutta ryhmän sisällä sijoituksissa on siirtymiä. Kangasalan sijoitus on noussut vuoden 2023 14. sijalta kaksi pykälää ylöspäin.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisessä vertailussa Kangasala sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle yhdessä Lempäälän kanssa. Ykkösenä oli Pirkkala, joka oli myös koko vertailun elinvoimaisin. Toiseksi Tampereen kaupunkiseudun vertailussa sijoittui Nokia.

Kangasalan vahvuuksia ovat korkea työllisyysaste, hyvä tulotaso sekä monipuolinen elinkeinorakenne. Kangasalan väkiluku on kasvanut tasaisesti, mikä kertoo kaupungin vetovoimaista ja houkuttelevuudesta.

– Kangasala menestyy hienosti osana kehittyvää Tampereen kaupunkiseutua, tiivis yhteistyömme siivittää kaikkia kuntia menestykseen. Vetovoimastamme kertoo myös se, että olemme maan sisäisessä muuttovoitossa parhaillaan sijalla kuusi. Uusia asuntoja on valmistunut vuodessa jo miltei viisisataa. Kangasala on monipuolinen ja jatkuvasti palvelujaan kehittävä kaupunki. Lämpimät onnittelut Pirkkalaan ykkössijasta! toteaa ja toivottaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

– Kangasalan menestys vertailussa on myös seurausta pitkäjänteisestä työstä elinvoiman ja yritystoiminnan edistämiseksi. Jatkamme tätä määrätietoista työtä ja tavoitteena on päästä kymmenen kärkeen muutaman vuoden sisällä, kommentoi puolestaan Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen teemat

Alueiden tutkimuksen elinvoimaindeksi koostuu 22 indikaattorista, ja maksimipistemäärä on 195 pistettä. Tutkimuksen aineistot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen avoimiin tietoaineistoihin sekä muihin avoimiin lähteisiin, kuten Kela, THL, SYKE, EK ja Traficom.

Tutkimus jakautuu kolmeen teemaan: