Moottorikelkalla liikenteessä vastuullisesti

Syksyn edetessä myös talvi ja moottorikelkkakausi lähestyvät. Moottorikelkkailu on monille keskeinen liikkumismuoto tai harrastus talvisin, mutta myös kelkalla ajaessa on hyvä muistaa missä saa ajaa ja miten.

Moottorikelkalla saa ajaa omien maiden ohella virallisilla moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien, Metsähallituksen tai esimerkiksi moottorikelkkakerhojen moottorikelkkaurilla. Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä, pientareella eikä yleensäkään tiealueella mukaan lukien kävely- ja pyörätiet sekä suojatiet. On hyvä muistaa, että tiealue jatkuu pientareen yli ojan toiselle puolelle. Moottorikelkalla ajo tien lumipenkoilla ja ojissa tiivistää lumen ja jään tiukaksi massaksi, mikä vaikeuttaa sohjo-ojien tekoa ja ojat tukkeutuvat ja tulvivat keväällä. Lisäksi moottorikelkoilla ajo lumivallien päällä rikkoo aurausviittoja ja niiden puuttuminen tekee tien aurauksen vaaralliseksi, koska tällöin tien laita ei ole auraajan tiedossa. On myös turvallisuusriski ajaa moottorikelkalla tien sivuojissa, missä voi törmätä rumpuihin ja muihin laitteisiin, jotka ovat lumen alla piilossa.

Junaraiteiden osalta on syytä huomioida, että junarataa ei saa missään tilanteessa ylittää suoraan rataa pitkin, vaan radan toiselle puolelle kulku tapahtuu aina alikulun tai ylikulkusillan kautta.

Kuka saa ajaa ja miten?

Moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Varusteiden osalta kypärä on pakollinen sekä moottorikelkan kuljettajalla että kyydissäolijalla. Reellä liikuttaessa avonaisen reen kyydissä olevan henkilön on pakko käyttää kypärää, mutta umpinaisessa reessä kypärän käyttö ei ole pakollista. Tällöinkin kypärän käyttö on kuitenkin vahvasti suositeltavaa. Turvallisuutta saa lisättyä esimerkiksi kunnollisella ajopuvulla, kelkkakengillä sekä kelkkailuun suunnitelluilla ajohanskoilla.

Myös moottorikelkkailussa pätevät tietyt nopeusrajoitukset. Maastossa maa-alueella suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h. Tietä ylittäessä suurin sallittu nopeus on 40 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on enintään 80 km/h. Jäällä olevalla moottorikelkkaväylällä nopeutta saa olla kuitenkin enintään 60 km/h. Nopeuden ohella on hyvä tiedostaa, että moottorikelkkailureitillä on noudatettava soveltuvin osin tieliikennelain määräyksiä, ja reitillä on oikeanpuoleinen liikenne. Moottorikelkka on myös rekisteröitävä ja liikennevakuutettava.

Moottorikelkalla ajettaessa tulee välttää vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistöille ja luontaiselinkeinolle. Lisäksi tarpeetonta häiriötä ei saa aiheuttaa asutukselle ja muulle ympäristölle.

Muistutuksena vielä, että rattijuopumussäännökset koskevat myös kelkkailijaa. Rattijuopumuksen raja on 0.5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1.2 promillea.