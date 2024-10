Vapaaehtoistyö kasvuyritysten kanssa toi Nora Haataiselle Vuoden sparraaja -tittelin

Nora Haatainen vastaanotti Vuoden sparraaja -tunnustuksen kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 31.10.2024. Kasvu Open jakaa tunnustuksen vuosittain yhdelle Kasvu Openin sparraajaverkostossa vapaaehtoistyötä tekevälle asiantuntijalle. Tunnustus on tapa kunnioittaa vapaaehtoistyötä, jota tehdään yritysten parissa.

Tunnustuksen saaja valitaan yrityksiltä kerätyn palautteen perusteella. Yritysten palautteissa Haataista kehutaan poikkeuksetta. Häntä kuvaillaan monipuoliseksi osaajaksi, joka avaa yrityksille uusia näkökulmia ja antaa samalla konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka yritysten on mahdollista toteuttaa.

Nora Haatainen on Nordic Business Advisors Oy:n perustaja ja Fiber-X Finland Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan, markkinoinnin ja innovoinnin johtamisesta kansainvälisessä konsernissa ja kasvuyrityksissä. Uransa aikana Haatainen on saanut useita tunnustuksia ja kehittänyt uusia kiertotalous-, palvelu- ja lisenssiliiketoimintamalleja. Hän toimii myös pääomasijoittajan neuvonantajana sekä hallitustehtävissä.

Sparraajia motivoi hyvän tekeminen ja oppiminen

Sparraajat ovat liike-elämän asiantuntijoiden yhteisö, jonka jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä Kasvu Openin tuottamissa sparrausohjelmissa. Yhteisöön kuuluu yli 1600 vapaaehtoista osaajaa. Vuoden 2024 sparrausohjelmissa mukana oli noin 400 sparraaja, jotka tapasivat henkilökohtaisesti yhteensä noin 300 yritystä.

Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo, että sparraajilla on merkittävä vaikutus yritysten liiketoiminnan kasvuun ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Sparraajat edistävät yritysten kasvua ja menestystä yritys kerrallaan.

– Sparraajat ovat kullanarvoisia osaajia, jotka ansiokkaasti tekevät työtä, joka on yksi ratkaisu hallituksen Kasvuriihi-hankkeelle, Seppälä sanoo.



