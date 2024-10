Rebecca F. Kuangin kansainvälinen hittiromaani Yellowface ilmestyy nyt suomeksi Helene Bützowin loistavana käännöksenä

Bestsellerkirjailija Juniper Song ei ole kuka väittää olevansa. Hän ei ole kirjoittanut julkaisemaansa kirjaa eikä hän todellakaan ole aasialaisamerikkalainen.

Oikeasti Juniper Song on June Hayward, kohta kolmekymppinen opiskelija, jonka haaveet kirjailijanurasta eivät ole lähteneet lentoon. Kun hänen ihailemansa – ja inhoamansa – ystävä Athena Liu menehtyy tapaturmaisesti, June ei voi vastustaa kiusausta: hän varastaa kiinalaisamerikkalaisen toverinsa käsikirjoituksen ja tarjoaa sitä julkaistavaksi omissa nimissään.

June saa valtavan ennakkomaksun, paljon huomiota ja vaikeita kysymyksiä ratkottavaksi: kuka saa kirjoittaa ja kenestä, kuinka suhtautua kyyniseen kustannusmaailmaan ja miten peittää jälkensä.

Teos julkaisee Rebecca F. Kuangin kansainväliseksi hitiksi nousseen Yellowface-romaanin nyt suomeksi Helene Bützowin loistavana käännöksenä.

Yellowface on paitsi piinaava trilleri myös satiiri kustannusmaailmasta ja kirjabisneksestä sekä oivaltava ajankuva sosiaalisesta mediasta ja tämän päivän kulttuurisista ilmiöistä.

"Tämä on loistavaa luettavaa. Rikoksia, satiiria, vainoharhaisuutta, kysymyksiä kulttuurisesta omimisesta. Paljon myös kerroksia ilkeästä somesta. Mutta ennen kaikkea hieno tarina. Vaikea laskea käsistä, vielä vaikeampi unohtaa."



– Stephen King

Rebecca F. Kuang (s. 1996) on New York Times -bestselleristi. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi loistavan vastaanoton saanut Babel (Teos 2023, suom. Helene Bützow). Kuang suorittaa parhaillaan tohtorintutkintoa Yalen yliopistossa.

