Lindström ostaa brittiläisen Microncleanin teollisten työvaatteiden liiketoiminnan

Lindström-konserniin kuuluva Comforta Oy ostaa Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n 4.1.2022 12:01:02 EET | Tiedote

Kajaanilaisen Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n myynti Comfortalle on varmistunut 1.1.2022 vahvistetulla yrityskaupalla. Comforta suunnittelee kehittävänsä Kajaanin palvelukeskuksen toimintaa merkittävästi lähivuosina. Uusien syntyvien työpaikkojen lisäksi palvelukeskuksella on merkittävä rooli Kainuun alueen liiketoiminnan ja yrittäjyyden tukemisessa esimerkiksi matkailun alalla. Yrityskauppa on Lindströmille reilun vuoden sisällä jo neljäs Suomessa. Lindström Group -konserniin kuuluva hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluja tuottava Comforta Oy on ostanut Kajaanissa toimivan pesulayritys Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n koko osakekannan ja liiketoiminnan. Myös koko Pohjolan Tekstiilipalvelun henkilökunta siirtyy Comfortan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lindströmillä ei ole aiemmin ollut toimipaikkaa Kainuussa, vaan alueen yrityksiä on palveltu Oulun palvelukeskuksesta käsin. “Paikallisuus on meille keskeinen arvo toiminnassamme monella tapaa. Tahdomme olla ha