Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Pohjan voima Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankealue sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa noin kolme kilometriä Parkanon keskustaajamasta länteen. Hankealue sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle, mutta hankealueen eteläosassa sijaitsee myös Ikaalisten kaupunkiin kuuluva hallinnollinen alue. Hankealue on kooltaan noin 3 000 hehtaaria, josta Parkanon kaupungin alueella on noin 2 800 hehtaaria ja Ikaalisten kaupungin alueella noin 200 hehtaaria. Hankealue on suurelta osin ojitettua suota ja talousmetsää.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeimmillaan 300 metriä ja yksikköteho maksimissaan 12 MW. Hankealueelle on suunniteltu sijoitettavaksi myös aurinkovoimaa. Alustavia aurinkovoima-alueita on tunnistettu yhteensä noin 413 hehtaaria. Aurinkovoimaloiden kokonaistehoksi arvioidaan enimmillään noin 300 MW. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan vaihtoehdosta riippuen 11−27 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupungin ja Nokian väliseen voimajohtolinjaan Kuivasjärvellä tai Luomankulmalla, tai Caruna Oy:n Teiharju-Parkano -voimajohtolinjaan Paununperällä. Kaikki sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat Parkanon ja Ikaalisten alueille.

Suurimmassa hankevaihtoehdossa rakennettaisiin 20 tuulivoimalaa

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoiman osalta seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0 : Hanketta ei toteuteta.

: Hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 20 uutta tuulivoimalaa.

Hankealueelle rakennetaan enintään 20 uutta tuulivoimalaa. Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 15 uutta tuulivoimalaa.

Hankealueelle rakennetaan enintään 15 uutta tuulivoimalaa. Vaihtoehto VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 8 uutta tuulivoimalaa.

Aurinkovoiman osalta tarkastellaan alustavasti seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto AVE0: Tuulivoimaloiden lisäksi ei toteuteta aurinkovoimaa.

Tuulivoimaloiden lisäksi ei toteuteta aurinkovoimaa. Vaihtoehto AVE1: Hankealueelle toteutetaan noin 413 hehtaaria aurinkovoima-alueita.

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kolmea toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1 (SVE1): Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Sähkön siirtämiseksi rakennetaan uusi noin 27 kilometriä pitkä 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto hankealueelta pohjoiseen. Voimajohto kiertää Majajärven sen pohjoispuolelta ja kääntyy kohti koillista. Voimajohto sijoittuu Pitkäjärven ja Nivusjärven väliin, jonka jälkeen kääntyy kohti pohjoista. Kuivasjärven kylän alueella voimajohto kääntyy kohti itää ja ylittää Vaasantien. Hanke liittyy kantaverkkoon Fingrid Oyj:n suunnitteleman Kristiinankaupungin ja Nokian välisen voimajohtohankkeen uudelle sähköasemalle Parkanon pohjoisella suunnittelualueella.

Vaihtoehto 2 (SVE2): Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Sähkön siirtämiseksi rakennetaan uusi noin 18 kilometriä pitkä 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto hankealueelta itään. Hankealueelta voimajohto kaartaa kohti pohjoista. Vuorijärven kohdalla voimajohto kääntyy kohti itää. Voimajohto kiertää Parkanon taajaman sen pohjoispuolelta. Hanke liittyy kantaverkkoon Fingrid Oyj:n suunnitteleman Kristiinankaupungin ja Nokian välisen voimajohtohankkeen uudelle sähköasemalle Parkanon eteläisellä suunnittelualueella.

Vaihtoehto 3 (SVE3): Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Sähkön siirtämiseksi rakennetaan uusi noin 11 kilometriä pitkä 110 kV:n ilmajohto hankealueelta kaakkoon. Voimajohto ylittää Porintien ja kulkee kohti koillista Tampereentiehen asti. Hanke liittyy sähköverkkoon Leppäkosken sähkö Oy:n Paununperän sähköasemalla Caruna Oy:n Teiharju-Parkano 110 kV voimajohtoon.

Tutustu arviointiohjelmaan

Arviointiohjelma on nähtävillä 30.10.–28.11.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Kangaslammin-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA.

Arviointiohjelmasta on painettu versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano

Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57, Parkano

Ikaalisten tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, Ikaalinen

Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10, Ikaalinen

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Vaikuta hankkeeseen esittämällä mielipiteesi

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 28.11.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/3055/2024).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja kaavoitusta koskevat yhteiset yleisötilaisuudet järjestetään keskiviikkona 13.11.2024 klo 17.00–19.00 Ikaalisissa (Altin sali, Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen) ja torstaina 14.11.2024 klo 17.00–19.00 Parkanossa (Parkanon kaupungintalon valtuustosali, Parkanontie 37, Parkano). Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkit julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Kangaslammin-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA.

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.