Kokkola Material Week 2024: Innovaatioita ja verkostoitumista kemianteollisuuden ytimessä

“On hienoa nähdä, kuinka Kokkola Material Week kiinnostaa vuodesta toiseen. Tämä tapahtuma on tärkeä Kokkolan kaupunkikuvalle, sillä se tuo esille alueemme vahvuudet ja innovaatiot kansainvälisellä tasolla. Seminaariviikko vahvistaa kaupungin asemaa merkittävänä toimijana vihreän siirtymän aloilla”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Osallistujille täysin maksuton ja avoin tapahtuma on saavuttanut vuosien aikana vahvan ja tunnetun aseman kansainvälisenä kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittaisena tapahtumaviikkona. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on seurattavissa myös livestreamin välityksellä.

”Kokkola Material Weekin Avajaisseminaari tuo yhteen materiaalikemian ekosysteemin keskeiset toimijat ja uudet tulokkaat inspiroivien puheenvuorojen ja verkostoitumisen merkeissä. GeoKokkola-seminaari keskittyy kaivosteollisuuden, raaka-aineiden ja metallinjalostuksen ajankohtaisiin aiheisiin, kun taas ReKokkola-seminaari käsittelee kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistysaskeleita. Industry Meeting Point tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusien alihankintakumppanuuksien neuvotteluihin. BioKokkola nostaa esiin biotalouden kuumimmat trendit ja innovaatiot. Viikon päättää uusin lisäys seminaariviikkoon; FutureFair-tapahtuma esittelee teollisuuden tulevaisuuden työmahdollisuuksia erityisesti opiskelijoille”, summaa seminaariviikon laajaa ohjelmaa KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

”Myös kaupunkilaiset saavat oman perinteisen yleisötapahtuman. Tänäkin vuonna tapahtuma jalkautui Kokkolan ydinkeskustaan Kauppakeskus Chydeniaan 26.10., jolloin yleisö pääsi kiertämään yritysten ja toimijoiden erilaisia osallistavia esittelypisteitä ja osallistumaan Kokkolan suurteollisuusalueen kiertoajelulle. Uutta Open Day Kokkolassa oli paneelikeskustelu teemalla ”Suurteollisuutta selkokielellä”. Paneelikeskustelun moderoi Keskipohjanmaan päätoimittaja Suvi Tanner, ja se myös striimattiin Keskipohjanmaan digitilaajille”, kertoo Kokkola Material Weekin tapahtumatuottaja Julia Vaahtera.

“On hienoa, miten Kokkola Material Week tuo yhteen eri alojen ammattilaisia. Tapahtuma tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa yrityksiä siirtymään kohti kestävämpää liiketoimintaa. Seminaariviikko on ainutlaatuinen tilaisuus oppia ja keskustella kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Tapahtuma tarjoaa arvokasta tietoa ja mahdollisuuden verkostoitua alan vaikuttajien ja muiden toimijoiden kanssa.” kertovat Industry Meeting Point -tilaisuutta järjestävät KOSEKin yrityskehittäjät Janne Vähäkangas ja Matthew Mendy.

Myös tänä vuonna osallistujille on tarjolla monipuolista oheisohjelmaa, joka täydentää seminaariviikon antia. Perinteinen Kokkola Industrial Parkin tutustumiskierros tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueen teollisuuteen ja sen toimijoihin. Lisäksi järjestetään opastettu kävelykierros historiallisessa Neristanin kaupunginosassa, joka on aina ollut suosittu osallistujien keskuudessa. Uutuutena tänä vuonna on Opening Seminarin jälkeen järjestettävä maksullinen Kokkola Material Week networking dinner, jonka tyyppistä tilaisuutta on usein toivottu. Yhteistyössä Kokkola Material Weekin kanssa Titan Cateringin järjestämä tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluihin hyvän ruoan yhteydessä.

Kokkola Material Week valaisee tulevaisuuden näkymiä kemianteollisuudessa, biotaloudessa ja akkutekniikassa 11.-14.11.2024. Tapahtuma kokoaa yhteen alan asiantuntijat, yritysjohtajat, päättäjät, tutkijat ja opiskelijat, tarjoten ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusimman tiedon jakamiseen. KOSEK toimii tänäkin vuonna tapahtuman pääkoordinaattorina. Seminaariviikkoa järjestävät yhteistyössä: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Visit Kokkola, Viexpo ja Pohjanmaan ELY-keskus.

