Maailmalla menestynyt romantasiauutuus ammentaa länsiafrikkalaisesta perimätiedosta ja nostaa vähemmistöidentiteetit valokeilaan

Saara El-Arifi on rakentanut eheän ja erityislaatuisen fantasiamaailman, jonka hahmot ja kiehtovat yksityiskohdat ovat saaneet vaikutteita kirjailijan ghanalaisista ja sudanilaisista juurista. Taitavan maailmanrakennuksen lisäksi Faeboundia on kiitetty esimerkillisestä vähemmistöjen kuvauksesta ja fantasiakirjallisuuden heteronormatiivisuuden kyseenalaistamisesta. Haltioiden maailmassa esimerkiksi sukupuoli on alati muuttuva ominaisuus, queer-romanssit normi ja yksi kirjan päähenkilöistä on vammainen.

Haltiamaassa elävät Yeeran ja Lettle ovat siskokset ja toistensa vastakohdat. Yeeran on nuoresta iästään huolimatta noussut haltioiden armeijan sotapäälliköksi ja hänen elämänsä on ollut lapsuudesta asti täynnä taisteluita ja väkivaltaa. Hänen rauhallinen pikkusiskonsa Lettle sen sijaan on paremmasta tulevaisuudesta merkkejä etsivä ennustaja.

Kun Yeeran karkotetaan Haltiamaasta henkiä maksaneen virheen vuoksi, lähtee uskollinen Lettle hänen peräänsä. Heidän tuntemansa maailman ulkopuolella he kohtaavat mahdottoman: keijuja, joita ei pitänyt olla enää olemassa. Päätyessään keijun kaappaamiksi sisarten täytyy tehdä kaikkensa selviytyäkseen. Yrittäessään paeta keijujen valtakunnasta siskokset kohtaavat tahoillaan intohimoisen rakkauden ja pian vannoutunut uskollisuus heidän välillään alkaa rakoilla.

Saara El-Arifi on brittiläinen bestsellerkirjailija, jonka feministiset fantasiamaailmat ovat hurmanneet lukijat ympäri maailmaa.

https://www.saaraelarifi.com/

Saara El-Arifi: Faebound – Veren erottamat

Alkuteos: Faebound

Suomentanut Helka Sivill

443 sivua