Gigantti selkeyttää palautusehtojaan – vähemmän pakkausjätettä, kestävämpää jälleenmyyntiä

Gigantin palautusoikeuskäytäntöjen muutokset astuvat voimaan loka-marraskuun vaihteessa 2024, ja niistä saa tietoa sekä verkkosivuilta, myymälöiden henkilökunnalta, että ostokuiteista. Muutosten myötä tuotteet tulee palauttaa alkuperäisissä pakkauksissaan ja esimerkiksi avattujen tuotteiden palautusaikaa rajataan 50 päivästä 14 päivään.

Gigantin jälkimarkkinointi- ja logistiikkajohtaja Raul Frimanin mukaan palautusoikeuskäytäntöjen tarkentaminen on osa yrityksen laajempaa vastuullisuusstrategiaa – tavoitteena on vähentää systemaattisesti ympäristökuormitusta, pakkausjätteiden ohella muun muassa logistiikan päästöjä. Vaikka uusiin palautuskäytäntöihin siirrytään marraskuuksi, Friman korostaa, että loppuvuosi on siirtymäkautta, jolloin palautuksissa annetaan vielä tapauskohtaista joustoa.

"Hyvät palautusehdot ovat meille edelleen tärkeitä, tuotteita pitää saada kokeilla rauhassa kotona. Huomioimme lisäksi klubijäseniämme sekä joulusesongin asiakkaitamme pidemmillä palautusoikeuksilla. Haluamme kuitenkin toimia kestävämmin ympäristön ja liiketoiminnan näkökulmasta. Palautusoikeuksien päivittäminen tukee tavoitteitamme vähentää jätteiden määrää ja parantaa jälleenmyytävyyttä. Kun tuotteet palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan, seuraavat asiakkaat saavat ne mahdollisimman hyvässä kunnossa, mikä parantaa tuotteiden kiertokulkua ja lisää kannattavuutta”, Friman kertoo.

Palautusoikeuksien muutokset tiivistettyinä

Palautettavat tuotteet alkuperäispakkauksessa: Tuotteiden tulee olla ehjiä ja täysin jälleenmyyntikelpoisia.

Poikkeuksena suuret kodinkoneet: Et tarvitse alkuperäistä pakkausta, esim. pyykinpesukone tai jääkaappi.

Pidennetty palautusoikeus klubijäsenille: Avaamattomille tuotteille palautusoikeus 50 päivää (30 päivää muille asiakkaille).

14 päivän palautusoikeus avatuille tuotteille: Poikkeukset koskevat hygieniatuotteita, ohjelmistoja ja myymälästä ostettuja puhelimia.

Pidennetyt palautusoikeudet sesongin ajaksi

Joulusesongin aikana 11. marraskuuta – 24. joulukuuta kaikki avaamattomat tuotteet voi palauttaa 23. tammikuuta 2025 asti.

Lisätietoa uusista palautusoikeusehdoista on saatavilla Gigantin verkkosivuilta gigantti.fi/asiakaspalvelu/gigantin-palautusoikeus, myymälöiden henkilökunnalta, sekä ostokuiteista. Asiakkaat voivat myös kysyä ohjeita suoraan Gigantin asiakaspalvelusta.