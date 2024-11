Japanilaistaiteilija Ryoji Ikedan uutuusnäyttely Viron kansallismuseoon

Japanin arvostetuimpiin taiteilijoihin lukeutuva Ryoji Ikeda on luonut Viron kansallismuseon (Eesti Rahva Muuseum, ERM) tiloihin kaksi kokonaan uutta teosta, jotka yhdistelevät taidetta, musiikkia ja tiedettä ainutlaatuisella tavalla. Näyttelyssä Ikeda jatkaa taiteen ja tieteen synergian tutkimista tehden uusissa teoksissaan yhteistyötä Tarton yliopiston geeniperimää tutkivan Institute of Genomicsin sekä Viron filharmonisen kamarikuoron kanssa.

Suomessa Ikedan teoksia päästiin kokemaan hiljattain Amos Rexissä, mutta Viron kansallismuseon näyttelyyn taiteilijalta on luvassa jotain aivan uutta ja erityislaatuista. Kaksi uutta teosta, jotka on luotu nimenomaan Viron kansallismuseota varten, on suunniteltu näyttelytilan ainutlaatuiset ominaisuudet huomioon ottaen. Ikeda sai tukea teostensa tilaan sovittamisessa yhdeltä ERM:n arkkitehdeistä, Tsuyoshi Tanelta.

“Ryoji Ikeda tunnetaan suurista tilainstallaatioistaan, jotka perustuvat usein tieteelliseen dataan”, kertoo näyttelyn kuraattori Kati Torp. “Hänen kykynsä yhdistää taide ja tieteelliset käsitteet huolellisella ja visuaalisesti kiehtovalla tavalla on todella huomionarvoista. Pääsemme tässä näyttelyssä esittelemään maailmanluokan taidetta, joka ammentaa inspiraationsa suoraan virolaisesta kulttuurista ja tieteestä”, Torp jatkaa.

Näyttelyyn sisältyy kolme teosta. Monikanavainen ääni-installaatio vox aeterna (2024), jonka latinankielinen käännös tarkoittaa “ikuista ääntä” tai “ajatonta ääntä”, yhdistelee erilaisia ihmisääniä, jotka on toteutettu Viron filharmonisen kamarikuoron avulla. Teoksen keskiössä on ihmisääni – kaikkein alkukantaisin ääni ihmiskunnan synnystä lähtien.

Toinen uusista teoksista, the critical paths (2024), on puolestaan sijoitettu käytävämuotoiseen rakenteeseen. Se on saanut inspiraationsa Viron biopankin tekemästä tutkimuksesta ja koostuu LED-näytöistä, jotka esittävät valtavaa määrää genomidataa. Näyttelyvieraat voivat kulkea aikojen alusta saakka ihmiskunnan historian virran läpi, ja kokemus on hätkähdyttävä.

“Viron filharmonisen kamarikuoron ja virolaisen biodatan avulla luotujen teosten kautta Ikeda osoittaa, missä maamme on erinomainen: tieteen ja kulttuurin yhdistämisessä”, kuvailee ERM:n johtaja Kertu Saks. “Olemme innoissamme saadessamme isännöidä näitä uraauurtavia teoksia Viron kansallismuseossa. Uskomme näyttelyn herättävän suurta kansainvälistä kiinnostusta ja houkuttelevan vierailijoita myös Suomesta.”

Uusien teostensa lisäksi Ikedalta nähdään näyttelyssä myös installaatio data-verse 1/2/3 (2019–2020), joka on saanut kansainvälistä huomiota kyvystään esittää dataa uudella ja luovalla tavalla. “Data-verse”-sarja painottaa tiedon laajuutta ja monimutkaisuutta, ja muuttaa tieteelliset ja numeeriset käsitteet taidekokemuksiksi. Installaatio on ollut aiemmin esillä johtavissa taideinstituuteissa ympäri maailmaa, muun muassa Pariisin Centre Pompidoussa ja New Yorkin Shed Galleryssa. Kaksi installaation teoksista oli äskettäin esillä myös Helsingin Amos Rexin näyttelyssä.

Ryoji Ikedan yksityisnäyttely on esillä Viron kansallismuseossa 2.11.2024–2.3.2025. Se on osa Tartto 2024 Euroopan kulttuuripääkaupungin pääohjelmaa. Näyttely kutsuu kaikki taiteen ja tieteen ystävät kokemaan jotain poikkeuksellista ja tarjoaa mahdollisuuden uppoutua Ikedan ainutlaatuiseen maailmaan.