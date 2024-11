Onko tässä Suomen ympäristöystävällisin kattoterassi? Ilmastovastuun ykköseksi tähtäävä Pier 4 sai ekologisimman terassiratkaisun 75-vuotiaalta Lauta Oy:ltä

Lehdistötiedote 7.11.2024

Presidentinlinna on saanut naapurikseen poikkeuksellisen rakennuksen. Siinä sijaitsee Suomen ilmastovastuullisimmaksi hotelliksi tähtäävä Solo Sokos Hotel Pier 4. Esteetöntä merimaisemaa kattoterassilla tähyävä hotellijohtaja Petra Wikström on tyytyväinen hotellin moniin vastuullisuusratkaisuihin – terassilaudoitusta myöten.

”Hotellissa on käytetty puuta niin paljon kuin mahdollista, ja etsitty mahdollisimman vastuullisia ratkaisuja. Puuta löytyy yhtä lailla seinistä ja katon kupolista kuin huoneiden, ravintolan ja wellness-osaston sisustuksesta, ihan kautta linjan. Siksi on enemmän kuin luontevaa, että upealle suurelle kattoterassillemme tuli mahdollisimman ekologinen puulaudoitus. Sellainen onneksi löytyi ja hyöty on sekä yksinkertainen että ainutlaatuinen: Tätä kattoterassia ei myrkytetä”, tiivistää Wikström, jolle Humu Rooftop Bar on tärkeä osa hotellin tarjontaa ja ilmettä.

Suomen kovissa sääoloissa on ulkotilojen puulaudoituksissa jouduttu lähes aina turvautumaan myrkyllisiin kyllästysaineisiin. Myrkyttömän ja hoitovapaan ratkaisun mahdollistaa 75-vuotiaan kotimaisen perheyrityksen Lauta Oy:n ainutlaatuinen materiaali- ja teknologiaosaaminen.

”On kunnia, että saimme tarjota täysin myrkyttömän laudoitusratkaisun Pier 4:n huikealle kattoterassille. Douglaskuusi on Suomessa vasta vähän käytetty puulaji, joka oikeista olosuhteista valikoituna ja juuri oikeilla tavoilla muotoiltuna kestää ankariakin säitä poikkeuksellisella tavalla. Tietääksemme Suomessa kukaan muu ei vielä osaa tällaista kokonaisuutta tarjota ja on aivan mahtavaa, että Helsingin ja koko Suomen paraatipaikka tällaisen laudoituksen sai. Määrä ei ole vähäinen, lähes 1000 neliötä douglaskuusta”, kiittää toimitusjohtaja Marica Kilponen.

”Katto-olohuone vieraillemme ja koko Helsingille”

Hotellille kattoterassi oli kesäkauden kruunu, joka on sijainniltaan ja tarjonnaltaan verraton.

”Mikä olisi parempi paikka tavata? Tämä on ollut kuin katto-olohuone vieraillemme ja koko Helsingille. Näkymät ovat niin upeat, ettei näihin voi väsyä, ainutlaatuisen vastuullinen laudoitus jalkojen alla ja yhtä lailla ainutlaatuinen luontopolku nautittavana. Terassilta on ollut helppo jatkaa Harbore-ravintolaamme, jonka vastuullista ydintä ovat kotimaiset raaka-aineet ja niiden kunnioittaminen. Harboresta tai muualta hotellista voi nytkin piipahtaa katolla maisemia ja terassin saaristolaisniittyä ihailemassa. Ja pianhan kevät ja kesä taas tulevat”, maalaa Pier 4:n hotellijohtaja Wikström.

Harbore itsessään on malliesimerkki Pier 4:n vastuullisuuden kattavuudesta.

”Perustana ovat ruoan raaka-aineiden kotimaisuus ja toisaalta kierrätys. Juomalasit ravintolaan on valmistettu käytetyistä olutpulloista. Henkilöstön työvaatteissa taas on käytetty kierrätettyjä materiaaleja. Ja jos katsotte hotelliaulan kahvilan pikkupöytiä, ne on valmistettu ravintolan rakennustöiden ylijäämämateriaaleista. Luontoyhteys on myös meille tärkeä, mistä hyvä osoitus on kattoterassimme oma luontopolku. Uskomme, että yksityiskohtia myöten kokonaisvaltainen vastuullisuutemme on arvokas viesti korkean tason kansainvälisille vieraillemme – toivomme palvelevamme tässä myös Suomen maakuvaa”, painottaa Wikström.

Pier 4:ssä on käytetty vastuullisia kotimaisia valmistajia – Lauta istuu joukkoon täysin.

”Vastuullisuus on myös meille itsellemme aivan ykkösasia, juuri siksi olemme näitä ratkaisuja aktiivisesti kehittäneet. Perheyrityksellä on ikää jo 75 vuotta, mutta nykyään vetovuorossa oleva 3. omistajasukupolvi on halunnut meille uusimmat ja parhaimmat teknologiat. Olemme yhtä lailla Lauta.fi kuin Lauta Oy – digitaalisuus korostuu sekä puunkäsittelyn teknologioissa, prosessien suunnittelussa että tietysti tuotteiden näkymisessä asiakkaille”, kuvaa Kilponen Laudan toimintaa.

Lisätietoja:

Marica Kilponen, toimitusjohtaja, Lauta Oy, 050 470 5596, marica.kilponen@lauta.fi

Petra Wikström, hotellijohtaja, Solo Sokos Hotel Pier 4, 050 432 3940, petra.wikstrom@sok.fi