Raakana tarjotun punajuuren aiheuttamien sairastumisten syy ei ole vielä selvinnyt

Elintarvikenäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Punajuuriraasteissa todettiin kohonnut hiivapitoisuus, mutta ei käymisen merkkejä. Lisäksi näytteissä todettiin nitraattia, jota on luontaisesti punajuuressa. Saadut tulokset eivät selitä sairastumisia. Näytteitä tutkitaan mahdollisesti lisää.

Potilasnäytteet ovat valmistuneet. Niissä ei ollut löydöksiä.

Valmiiksi kuorittua punajuurta oli käytetty parasta ennen -päivämäärän jälkeen. Tämä on tullut esille myös aiemmissa punajuuriin liitetyissä epidemioissa.

Päiväkodin henkilökunnalle ja lasten vanhemmille on toimitettu kysely lisätietojen saamiseksi. Kyselyyn on vastannut 44 henkilöä. Saatuja vastauksia ei ole vielä tarkasteltu tarkemmin, mutta kyselyssä sairastuneiksi on ilmoittautunut 17 henkilöä, joista 12 on lapsia.

Ympäristöpalvelut selvittää edelleen epidemiaa yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston epidemiologisen toiminnan kanssa.