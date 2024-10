Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveystekopalkinto on myönnetty ravitsemusterapeutti Leea Järvelle

Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden koordinaatioryhmä valitsi Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveysteoksi 2024 ravitsemusterapeutti Leea Järven monipuolisen ja laajan työn ravitsemisterveyden edistämiseksi. Leea Järvi on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen työntekijä, joka työskentelee ravitsemusterapeuttina OYSissa.

Ravitsemusterveysteon valinnalla lisätään ravitsemusterveyden edistämisen myönteistä näkyvyyttä. Palkinto julkistettiin ja jaettiin Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden edistämisen seminaarissa 29.10.2024.

Ravitsemusterveyden verkoston koordinaatioryhmä perustelee valintaa sillä, että Leea Järvi on perustajajäsen Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden verkostossa. Hänellä on laaja työura Oulun yliopistollisessa sairaalassa lasten ravitsemusterapeuttina ja terveyden edistämisen suunnittelijana perusterveydenhuollon yksikössä. Leea Järvi on toiminut mukana aktiivisesti alueellisessa ja kansallisessa ravitsemusterveyden edistämisessä. Lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä järjestöjen kanssa.