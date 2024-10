72 tunnin liikennehaasteen voittajat tekisivät Tampereen Kaukajärvestä hygge-kaupunginosan

72 tunnin liikennehaaste on nimensä mukaisesti 72 tunnin aikana suoritettava liikenne- ja kaupunkisuunnitteluaiheinen kilpailu. Kisa järjestettiin tänä vuonna jo kymmenennettä kertaa, ja juhlavuoden kunniaksi mukana oli kaksi kaupunkia, Helsinki ja Tampere, ja yli 100 opiskelijaa.

Tehtävänanto oli haastava. Opiskelijoiden päätehtävänä oli pohtia, millaisia ovat tulevaisuuden regeneratiiviset kaupunginosat, jotka eivät pelkästään vähennä ympäristövaikutuksiaan, vaan myös parantavat ympäristön tilaa ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi opiskelijat pohtivat, millainen on tulevaisuuden houkutteleva kaupunkielämän keskus, miten kaupungit ovat linkittyneet kestävästi toisiinsa ja minkälaisia ovat toimivat matkaketjut.

Voittajaksi julistettiin joukkue Realitikka. Joukkueessa olivat mukana projektipäällikkönä toiminut Emmi Räikkönen, Benjamin Anderson, Mari Roman, Ristomatti Jönkkäri, Teemu Heino ja Eero Sädemäki. Voittajajoukkue pääsee Liveable Cities -opintomatkalle Kööpenhaminaan keväällä 2025.

Voittajajoukkue lähti kehittelemään Tampereen Kaukajärvestä ihmisläheistä ja yhteisöllistä hygge-kaupunginosaa. Kaupunginosia hahmotettiin moduuleina, joista suurempi kokonaisuus syntyy. Tämä ajattelu ulotettiin myös liikennejärjestelmään, jossa moduulit kuljettavat sekä ihmisiä että tavaroita tarvittaviin sijainteihin. Ajatus oli futuristinen, mutta se oli onnistuttu hyvin sitomaan nykyisiin tarpeisiin.

– Voittajajoukkueen työssä oli visionäärisyyttä ja onnistunutta irrottelua. Myös työn lopputulosten esittely toteutettiin innostavasti ja mielenkiintoa herättävällä tavalla – mukaan oli saatu jopa VR:n kuuluttajaääni, sanoo suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta.

– Työskentelyämme leimasi positiivinen yhteinen näkemys ja idearikkaus. Tiimissä oli edustusta monelta eri alalta, ja onnistuimme rikkomaan jään heti ensi hetkestä. Ideoita tuli valtavasti, eikä mitään tyrmätty vaan lähdimme rakentamaan ideoiden päälle. Oli myös hienoa, että saimme näyttää miten tekoälyä mielestämme voi hyödyntää, sanoo voittajajoukkueen projektipäällikkö Emmi Räikkönen. – Työmme rakentui hygge-konseptin ympärille, joten on todella hienoa päästä palkintomatkalle juuri hyggeilyn kotimaahan Tanskaan.

– Oli virkistävää tavata innostuneita opiskelijoita. Esitykset tuulettivat meidän tämän hetken realismiin lukkiutuneita ajatuksiamme. Vaikka kaikkea ei voidakaan heti toteuttaa niin moni idea jää elämään taustalle, Ari Vandell toteaa kisasta.

– Helsingille tärkeintä oli nähdä opiskelijoiden innostus tarttua liikenteen ja maankäytön kysymyksiin. Teemme jatkuvaa opiskelijayhteistyötä eri tasoilla, ja oli hienoa, että seudun opiskelijat pääsivät tänä vuonna tekemään haastetta juuri Helsinkiin, sanoo yksikön päällikkö Heikki Palomäki Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Liikennehaasteessa olivat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Haaste oli suunnattu valittujen oppilaitosten opiskelijoille opintosuunnasta riippumatta.

– Kilpailu on alusta lähtien pyrkinyt tuomaan yrityksiä ja opiskelijoita yhteen. Tämänvuotinen haaste oli kansainvälisempi kuin koskaan. Meillä on kohtaanto-ongelma, kun oppilaitoksissamme on valtavasti potentiaalia mutta samanaikaisesti infra-ala kärsii työntekijäpulasta. Jaoimme tuomaristossa yhteisen huolen siitä, että meidän on saatava myös kansainväliset opiskelijamme työllistymään alan ja koko yhteiskunnan hyödyksi, sanoo haasteen ideoinut Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.

Kilpailutöitä arvioivat Helsingin ja Tampereen kaupungin, Väyläviraston, Fintrafficin, Helsingin seudun liikenteen (HSL), Solitan, Telian, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun, Tampereen korkeakouluyhteisön sekä Rambollin edustajat.

Haasteen järjestivät yhdessä oppilaitosten kanssa Helsingin ja Tampereen kaupungit, Väylävirasto, HSL, Fintraffic, Solita, OnniBus, Telia, HappyOrNot, ITS-Finland sekä Ramboll.

Kilpailutyöt löytyvät liikennehaasteen verkkosivuilta https://c.ramboll.com/fi/72h-liikennehaaste-2024

