Vuoden kasvuyritys 2024 on GoByBike

Vuonna 2020 perustettu GoByBike on muutamassa vuodessa kasvanut Suomen suurimmaksi pyöräedun palveluntarjoajaksi. Pyöräetu on Suomen nopeimmin kasvava luontoisetu ja tehokas tapa saada henkilöstö liikkumaan. Etu on käytössä jo yli 300 000 suomalaisella työntekijällä.

Tunnustus annettiin yritykselle, jonka kasvu on päätä huimaavaa ja tulevaisuuden kasvun mahdollisuudet moniulotteisia. GoByBike on tuonut perinteiselle alalle uudenlaisen ostamisen mallin ja herättänyt alan henkiin.

“GoByBike on onnistunut ottamaan avautuneen markkinan hyvin haltuun ja samalla luomaan prosessin, joka valmistaaa yhtiön kilpailukyvyn sekä Suomessa että ulkomailla. Yhtiön kilpailukyvyn perustana on rahoituspalvelujen innovatiivinen hyödyntäminen", tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen sanoo.

Tunnustuksen saajan valitsivat Katriina Anttila (Good Ventures), Simo Kajaste (hasan & partners), bisnesenkeli Lennu Keinänen, valmentaja Unna Lehtipuu, hallitusammattilainen Merja Rahkola ja Vesa Riihimäki (Nordea Startup & Growth).

GoByBike vastaanotti myös Kasvu Openin ja Nordean myöntämä Vastuullisuusteko 2024 -tunnustuksen.

Vuoden kasvuyritys

Kasvu Open jakaa Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen vuosittain. Tunnustuksen saavalla yrityksellä on vahva kasvuhalu, motivoitunut tiimi sekä todistettu markkinapotentiaali ja näyttöjä kasvusta. Vuonna 2023 Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen sai oululainen Profilence.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT

Heikki Tiittanen

toimitusjohtaja, GoByBike Finland Oy

heikki.tiittanen@gobybike.fi

050 570 8057

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi