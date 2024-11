Kreatelle yli 9 miljoonan urakka: Kokemäenjoen Koiviston ja Pikkuhaaran siltojen uusiminen käynnistyy

Vantaan ratikan itäosan kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu – Kreate ja GRK rakentavat yhdessä 23.10.2024 14:26:53 EEST | Tiedote

Kreaten ja GRK Suomen muodostama ryhmittymä on allekirjoittanut Vantaan kaupungin kanssa sopimuksen Vantaan ratikan itäosan kehitysvaiheesta. Rakentamisen arvioidaan alkavan keväällä 2025. Vantaan ratikan allianssihankinnan kokonaisarvo on noin 660 miljoonaa euroa, josta itäosan hankinnan arvo on 217 miljoonaa euroa. Kreaten rakentamisvaiheen osuus on noin 105 miljoonaa euroa.