Helsinki Travel Award -tunnustukset jaettin jo kymmennettä kertaa – puheenjohtaja toteaa: “Helsinki on valmis”

Kymmenettä kertaa jaettavan Helsinki Travel Award -palkinnon saivat tänä vuonna tapahtuma-areena Olympiastadion, ikoninen Luonnontieteellinen museo, luontoretkiä järjestävä Taiga Times, rakastettu helsinkiläinen Ravintola Kosmos sekä merkittäviä investointeja Helsinkiin tehnyt hotelliketju Strawberry Hotels. Lisäksi tapahtumassa jaettiin kunniamaininta Finavialle Helsingin ja Suomen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämisestä.

Helsingin Matkailusäätiön puheenjohtaja Mikko Leisti kiittää palkinnon saajia lämpimästi heidän pitkäjänteisestä työstään Helsingin eteen, jonka tuloksena Helsinki on entistä valmiimpi kohde matkailulle.

– On upeaa huomata, miten nämä toimijat ovat uskoneet Helsinkiin ja tehneet kaupungistamme entistä monipuolisemman ja kiehtovamman kohteen matkailijoille. Heitä saapuu tänne yhä enemmän, ja ympäri maailman, Leisti toteaa.

Leistin mukaan Helsinki Travel Award -palkinto myönnettiin tänä vuonna ensisijaisesti

pitkäjänteisestä ja näkemyksellisestä työstä kaupungin ja Suomen hyväksi. Kaikkia toimijoita yhdistää usko Helsinkiin ja sen tulevaisuuteen.

– Matkailu on ainutlaatuinen mahdollisuus Helsingille ja Suomelle. Palkitut todistavat toiminnallaan sen, että kaupungissamme on nyt valmiudet toivottaa tervetulleeksi yhä suurempia matkailijamääriä. Helsinki on valmis – ja hyvin vetovoimainen kohde, jolla on suurta potentiaalia olla aktiivinen osa kaupungin ja Suomen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Palkintoperustelut lyhyesti

Olympiastadion

Olympiastadion on Helsingin elinvoimaisuuteen merkittävästi vaikuttava tapahtumapaikka, jonka vaikutukset ovat elävöittäneet koko kaupunkia ja ihmisiä ympäri Suomen vuodesta 1938. Olympiastadion on ollut monen suuren saavutuksen vertauskuva ja siitä on muodostunut tärkeä kohtaamispaikka, jota ilman Helsinkiä olisi vaikea kuvitella.

Luonnontieteellinen museo

Luonnontieteellinen keskusmuseo on koko perheen ikisuosikki, jossa pääsee näkemään ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta. Tiedettä ja kansalliskokoelmia kaikille esitellyt museo juhli viime vuonna 100-vuotisjuhliaan. Helsingin museoiden klassikko tarjoaa tärkeitä hetkiä luonnon ihmeiden parissa sekä helsinkiläisille että matkailijoille vuodesta toiseen.



Taiga Times

Helsingin matkailun valtteja ovat helsinkiläiset sekä luonto. Taiga Times on aidosti ja sydämellisellä otteellaan edistänyt luontokokemusta entisestään matkailijoille, joille se on vielä vieras. Yrityksen takana toimiva voimapari on vain viidessä vuodessa tehnyt Helsingin lähialueiden luontokokemuksesta erityisen kiehtovan ja luonut monen matkasta Helsinkiin ja sen lähialueille ikimuistoisen.

Ravintola Kosmos

Ravintola Kosmos on 100-vuotinen osoitus siitä, että ravintola ja sen kulttuuri voi olla keskeinen osa kaupunkikokemusta. Tämä lämminhenkinen, rakastettu ja ikoninen ravintola tarjoilee autenttisen helsinkiläisen ravintolakokemuksen täynnä paikallisista aineksista valmistettuja herkkuja kaikille, presidenteistä maallikoihin.

Strawberry Hotels



Laadukas majoitus on jokaisen onnistuneen matkan mittari. Helsingin matkailun potentiaali on huima, ja tähän vankasti uskova Strawberry Hotels -hotelliketju on panostanut kauaskatseisesti Helsinkiin ja sen lähialueisiin jo 19 hotellin voimin. Strawberry Hotels tarjoaa laadukkaita hotelliöitä ja -palveluita tuhansille matkailijoille vuoden ympäri, tehden kaupungistamme entistä vieraanvaraisemman.

Kunniamaininta Finavialle

Finavia on keskeisin toimija Helsingin saavutettavuuden kannalta. Kunniamaininnalla halutaan kiittää yhtiötä siitä, että se jatkaa laadukasta työtään vuodesta toiseen. Erityinen huomio korkeaan laatuun ja timanttiseen asiakaskokemukseen onkin tuonut Helsinki-Vantaalle Pohjois-Euroopan parhaan lentoaseman tittelin jälleen vuonna 2024, jo seitsemättä vuotta peräkkäin.