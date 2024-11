OYSin ydintoiminnot siirtyvät uusiin tiloihin ensi viikolla

OYSin ydintoimintojen muutto uusiin tiloihin tapahtuu ensi viikolla 5.–6. marraskuuta. Tiistaina 5.11. muuttovuorossa on lasten päivystys, lasten poliklinikoita ja osastoja. Keskiviikkona 6.11. muuttavat mm. yhteispäivystys, synnyttäjien vastaanotto ja synnytysosasto, äiti-lapsiosastot sekä aikuisten teho- ja valvontaosastot. Tämän lisäksi mm. kuvantamisen yksiköitä sekä useita leikkaussaleja siirtyy uusiin tiloihin ensi viikolla. Tarkat tiedot kaikista muuttavista yksiköistä löydät sairaalan verkkosivuilta osoitteesta oys.fi/muutto.

Jokaisen yksikön muutto on tarkasti suunniteltu ja toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Sairaalaan tulevien on kuitenkin hyvä huomioida, että uusien tilojen käyttöönotto saattaa aiheuttaa viiveitä palveluissa. On hyvä varata tarpeeksi aikaa sairaalaan tullessa.

”Toivomme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä tilanteen suhteen. Pyrimme palvelemaan kaikkia asiakkaita mahdollisimman sujuvasti muutoista huolimatta”, korostaa OYSin hallinnollinen ylilääkäri Kari Ylitalo.

Yhteispäivystys ja synnyttäjien vastaanotto uusiin tiloihin 6.11. klo 8

Oulun seudun yhteispäivystys siirtyy uusiin tiloihin B-talon ensimmäiseen kerrokseen keskiviikkona 6.11. klo 8 alkaen. Päivystykseen on mahdollista saapua ulkokautta Auttajan aukiolta tai Kuuraparkin kautta, josta on suora hissiyhteys yhteispäivystykseen. Kantasairaalan puolella yhteispäivystys toimii normaalisti 6.11. klo 8 saakka. Päivystyksessä sisällä olevat potilaat hoidetaan vanhoissa tiloissa loppuun saakka.

Synnyttäjien vastaanotto ja synnytysosaston toiminta aloittaa toimintansa samaan aikaan eli 6.11. klo 8 alkaen A-talon 3. kerroksessa. Synnyttäjien vastaanotolla on oma sisäänkäynti A-rakennuksen pääoven välittömässä läheisyydessä. Synnyttäjien vastaanotolle pääsee myös Kuuraparkin kautta.

Tärkeä tarkastaa yksikön sijainti

Vaikka useat toiminnot muuttavat uuden sairaalan puolelle, on sairaalaan saapuvien edelleen ensisijaisen tärkeää tarkistaa hoitavan yksikön sijainti. Useat toiminnot jatkavat vanhan sairaalan puolella.

OYS infopiste palvelee asiakkaita A-rakennuksen aulassa 5.11. alkaen. Infopiste on auki kello 7-16. Avohoitotalon infopiste G-sisäänkäynnin yhteydessä jatkaa toimintaansa kuten aiemmin. Lisäksi OLKA-toiminnan vapaaehtoiset ovat asiakkaiden apuna sekä uuden että vanhan sairaalan tiloissa.