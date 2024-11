Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 5.11. kokouksen ennakkotiedote

Määrätietoista toiminnan ja talouden hallintaa – talous lähes tasapainossa

Vuosi 2024 on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoituksen näkökulmasta tiukka. Tammi-elokuun ennusteen mukaan toimintakate alittaa 12,5 miljoonalla eurolla kaupunginvaltuuston 2 691,1 miljoonan euron toimintakatetavoitteen. Kun valtion rahoitus, korkotuotot ja poistot otetaan huomioon, tilikauden tuloksen ennustetaan olevan lähes tasapainossa ja jäävän noin 4,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Toimintatuloja kertyy ennusteen mukaan 52 miljoonaa euroa enemmän kuin on budjetoitu, mutta toisaalta toimintamenot ylittävät budjetin 65 miljoonalla eurolla. Menojen ylitys johtuu suurelta osin asiakaspalvelujen välttämättömistä ostoista, joilla turvataan helsinkiläisten lakisääteiset palvelut.

Toimialalla toteutetaan talouden tasapainon turvaamiseksi vuoden 2026 loppuun ulottuvaa muutosohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa tiivistää tilankäyttöä, tarkastella vuokratyövoiman kustannuksia, lisätä tuloja nostamalla asiakasmaksuja sekä kehittää toimivampia ja kustannustehokkaampia toimintatapoja.

Tänä vuonna muutosohjelman kustannusvaikutuksien arvioidaan olevan yli 29 miljoonaa euroa, joista tulojen lisäyksiä on noin 7 miljoonaa ja menosäästöjä 22 miljoonaa.

”Taloustilanteemme on kehittynyt odotetusti parempaan suuntaan vuoden loppua kohden. Tämä antaa meille hyvän lähtökohdan tuleville vuosille, jolloin rahoitustilanteemme tulee tiukentumaan. Jatkamme määrätietoisesti muutosohjelman toimenpiteiden toteuttamista”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo.

Lisätietoa: talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Terveysasemapalvelujen hankinnan puoliväliarviointi

– hankinta onnistui erittäin hyvin

Kannelmäen ja Ruoholahden terveysasemien palvelujen hankinta kokeiluna yksityiseltä palveluntuottajalta on onnistunut erittäin hyvin. Hankinta on parantanut helsinkiläisten terveysasemapalvelujen saatavuutta, asiakkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä, toiminta on kaupungin näkökulmasta kustannustehokasta ja vaikuttavuus on hyvällä tasolla.

Tiivis terveysasemapalvelujen kehittämistyö yhdessä palveluntuottajan kanssa voi lisätä toiminnan tehokkuutta entisestään. Tämä tuli esille ulkopuolisessa Medielli Oy:n toteuttamassa terveysasemahankinnan puoliväliarviossa, joka nyt esitellään lautakunnalle.

Puoliväliarvioinnissa tarkasteltiin hankintaprosessin onnistumista, ulkoistettujen terveysasemien johtamista ja niiden suorituskykyä verrattuna kaupungin omiin terveysasemiin.

Ulkopuolisen arvioinnin mukaan Kannelmäen ja Ruoholahden terveysasemin suorituskyky on ollut hyvä. Hoitoon pääsy molemmille terveysasemille on toteutunut hyvin ja takaisinsoiton viive on ollut lyhyt. Ulkoistettujen terveysasemien taloudellinen suorituskyky on samalla tasolla kuin kaupungin omien terveysasemien.

”Terveysasemien palveluhankinta on ollut yksi keino lisätä terveysasemapalveluja helsinkiläisille. Onnistunut hankinta on ollut meille myös mahdollisuus ottaa oppia yksityisten palvelutuottajien toiminnasta ja rakentaa hyvää kumppanuutta sekä samalla uudistaa määrätietoisesti omia palvelujamme. Nämä ovat vahvoja perusteita terveysasemapalvelujen hankinnan jatkamiselle.”, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo.

Helsingin kaupunki kilpailutti kokeiluna terveysasemapalvelut kahdelle terveysasemalle. Valitut kaksi palveluntuottajaa käynnistivät terveysasemapalvelut syksyllä 2021 Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemilla. Kannelmäen terveysasemapalvelujen tuottaja vaihtui keväällä 2023.

Tällä hetkellä sama palveluntuottaja tuottaa molempien terveysasemien palvelut vuoteen 2027 asti. Kilpailutetut terveysasemat tarjoavat asiakkailleen samat palvelut kuin muutkin kaupungin 21 terveysasemaa.

Lisätietoa arvioinnin tuloksista on väliarvioinnin raportissa.

Lisätietoa: terveysasemien johtajalääkäri, Timo Lukkarinen, p. 09 310 42611,timo.lukkarinen@hel.fi ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi



Linkit