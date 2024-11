Kirkkonummen uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien (Mt 110) varrelle Veikkolasta Kolmirantaan ei ole vielä valmis

Kirkkonummella jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen 3,2 kilometrin matkalle Veikkolasta Kolmirannantielle on vielä kesken. Esimerkiksi painopengerosuudet ja kaiteet puuttuvat. Lisäksi valaistus on tarkoitus uusia koko matkalle, ja se on vielä tekemättä. Keskeneräisellä jalankulku- ja pyörätiellä ei ole myöskään talvikunnossapitoa.

”Keskeneräinen jalankulku- ja pyörätie näyttää houkuttelevan pyöräilijöitä esteistä huolimatta. Väylää ei kannata käyttää, koska se ei ole turvallista, muistuttaa hankkeen projektipäällikkö Esa Turpeinen.

Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2024 ja valmistuvat elokuussa 2025. Samalla kun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat, hankkeessa kohennetaan myös linja-autopysäkkejä sekä jalankulun yhteyksiä muun muassa rakentamalla saarekkeellisia suojateitä ja uudistamalla linja-autopysäkkejä.

Urakoitsijana hankkeessa toimii KMS Palvelu Oy.