SDP:n Niina Malmilta lakialoite kauppakamarilain muuttamisesta

SDP esittää kauppakamarilain muutosta. Varapuheenjohtaja Niina Malmin lakialoitteen mukaan keskuskauppakamarien tehtäviä siirrettäisiin jatkossa julkisille toimijoille, kuten Työ- ja elinkeinoministeriölle. Taustalla on keskuskauppakamarin toiminnan viimeaikainen puoluepolitisoituminen, mikä on ongelmallista organisaatiolla, jonka vastuulla on suorittaa lakisääteisiä tehtäviä.

- Kun hoidetaan julkista tehtävää ja erityisesti julkista valtaa on toiminnan oltava paitsi puolueetonta, myös näytettävä puolueettomalta. Keskuskauppakamarin puoluepoliittinen leimaantuminen on ongelmallista, Malm sanoo.

Lakialoitteessa todetaankin, että Keskuskauppakamarin julkisoikeudellinen rooli on aiheuttanut jossain määrin epäselvyyttä. Keskuskauppakamari on omassa roolissaan pyrkinyt olemaan aktiivinen poliittinen toimija ja vaikuttaja ja on esimerkiksi jakanut vaalirahoitusta. Käytännössä Keskuskauppakamari on leimaantunut varsin vahvasti yhteen eduskuntapuolueeseen, mikä ei ole erityisen hyvin yhteensovitettavissa julkisoikeudellisen toimijan asemaan.

Keskuskauppakamarista säädetään voimassa olevassa kauppakamarilaissa. Lakialoitteessa muistutetaan, että keskuskauppakamarin pääasialliset tehtävät liittyvät toimimiseen alueellisten kauppakamarien yhteiselimen ja alueellisten kauppakamarien tukemiseen niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Lain mukaan Keskuskauppakamari myös kehittää koko maassa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja myöntää Suomen elinkeinoelämän tunnustuksena ansiomerkkejä. Keskuskauppakamarille on laissa säädetty myös eräitä julkisoikeudellisia tehtäviä.

Voimassa oleva kauppakamarilaki ehdotetaan korvattavaksi uudella kauppakamarilailla. Muutoksen tarkoituksena on, ettei Keskuskauppakamarille enää osoitettaisi julkisia tehtäviä, eikä siitä säädettäisi lainsäädännössä lukuun ottamatta säännöstä siitä, että alueellisten kauppakamarien yhteiselimekseen perustamalla yhdistyksellä on tietyin edellytyksin oikeus käyttää suojattua nimeä ”Keskuskauppakamari”.

Ehdotettu uusi kauppakamarilaki sääntelisi edelleen alueellisia kauppakamareita ja niille osoitettuja lakisääteisiä tehtäviä ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamisessa. Keskuskauppakamari sen sijaan olisi jatkossa luonteeltaan puhtaasti yksityisoikeudellinen alueellisten kauppakamarien ylläpitämä yhdistys.

Aloitteessa esitetään muutettavaksi kauppakamarilakia, osakeyhtiölakia, kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia sekä kiinteistörahastolakia. Lain muutoksilla siirrettäisiin Keskuskauppakamarille tällä hetkellä kuuluvat julkisoikeudelliset tehtävät Työ- ja elinkeinoministeriölle, Uudenmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Kauppakamarilaista poistettaisiin Keskuskauppakamaria koskeva erityissääntely. Muutoksilla pyrittäisiin selkeyttämään Keskuskauppakamarin asemaa alueellisten kauppakamarien vapaaehtoisesti ylläpitämänä yksityisoikeudellisena yhdistyksenä, jolla ei ole julkisoikeudellisia tehtäviä tai lakisääteistä asemaa.

- Keskuskauppakamarin roolin selkeyttäminen ja sille kuuluvien julkisten tehtävien siirtäminen viranomaisille palvelisi yleisön luottamusta julkisen toiminnan puolueettomuuteen, Malm muistuttaa.