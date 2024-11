Susanna Kämäräinen Pharmadatan toimitusjohtajaksi

Susanna Kämäräinen tulee Pharmadatan palvelukseen teleoperaattori DNA:lta, jossa hän on toiminut laajakaistapalveluiden liiketoimintajohtajana. Ennen sitä hän vastasi S-ryhmällä kanta-asiakasohjelman digitaalisista palveluista ja Stockmannilla digitaalisesta liiketoiminnasta.

Apteekkiala on monella tapaa murroksessa. Digitaalisilla kyvykkyyksillä haetaan nyt esimerkiksi tehokkuutta apteekin johtamiseen. Toinen ajuri on tekoälyn hyödyntäminen apteekeissa.

– On hienoa päästä Pharmadataan kehittämään palveluja, jotka tukevat apteekkien arkea ja uudistumista muuttuvassa toimintaympäristössä. Apteekkialalla on ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää digitaalisia kyvykkyyksiä ja tekoälyä, joiden avulla voidaan lisätä niin tehokkuutta kuin kehittää asiakaskokemusta. Odotan innolla yhteistyötä Pharmadatan tiimin, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, Susanna Kämäräinen kertoo.

Pharmadataa viime helmikuusta johtanut, toimintaa uudistanut ja uudelleen organisoinut Janne Jakola siirtyy Mehiläinen-konsernin tietohallintojohtajaksi muutostyön tultua päätökseen.

– Janne on muutosjohtajana tehnyt useita uudistuksia, joita Susanna pääsee nyt toteuttamaan ja jatkamaan. Susanna on Suomen kovimpia digitaalisten palvelutuotteiden liiketoimintaosaajia, ja juuri tätä osaamista yhtiön kehittämisessä nyt tarvitaan. Olen myös iloinen siitä, että Janne on ilmoittanut olevansa käytettävissä yhtiön hallituksessa, jossa hän toimi myös ennen toimitusjohtajapestiään, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Kanerva.

Pharmadata Oy on Suomen Apteekkariliiton kokonaan omistama, vuonna 1989 perustettu ICT-yhtiö, joka tuottaa apteekeille tietojärjestelmiä ja tietoliikenneratkaisuja. Pharmadata tarjoaa myös konsultointia ja koulutusta. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 7,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 45.

Lisätietoa: Hallituksen puheenjohtaja Risto Kanerva, p. 050 576 4333, risto.kanerva@apteekit.net, toimitusjohtaja Janne Jakola, p. 040 860 4894, janne.jakola@pharmadata.fi (9.12.2024 asti) ja toimitusjohtaja Susanna Kämäräinen, p. 040 822 5834, susanna.kamarainen@hotmail.com (10.12.2024 alkaen).