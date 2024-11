Pron tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto vakuutusyhtiö Ifille ennakkoluulottomasta pilotista

Ammattiliitto Pro haluaa palkita työnantajaa ennakkoluulottomasta ja edistyksellisestä kokeilusta, joka kertoo yrityksen moninaisuutta kunnioittavasta kulttuurista ja aidosta sitoutumisesta edistää työelämän yhdenvertaisuutta.

Viime vuonna If Vahinkovakuutuksen Suomen sivuliikkeessä käynnistettiin työnantajan aloitteesta pilotti yleisten vapaapäivien korvaamisesta työntekijän oman kulttuurin, elämänkatsomuksen tai uskonnon mukaisilla juhlapyhillä. Kokeilu koskee tiettyjä juhlapyhiä.

– Hanke avaa uuden tuoreen näkökulman tarkastella ja kehittää työpaikan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi myös muiden toimintojen kohdalla, Pron johtaja Minea Pyykönen kehuu.

Ifillä on osaajia hyvin monenlaisilla taustoilla esimerkiksi IT-tehtävissä, ja toiveita huomioida oman kulttuurin mukaisia juhlapäiviä oli alun perin noussut henkilöstön parista. Mahdollisuutta on vuoden aikana hyödynnetty kaikissa Pohjoismaissa. Työnantaja on saanut kokeilusta hyvää palautetta, eikä vain niiltä, jotka ovat mahdollisuutta käyttäneet.

– Haluamme osoittaa arvostusta työntekijöillemme. Sitä, että kaikki työntekijämme tulevat nähdyksi ja huomioiduksi. Samalla haluamme osoittaa olevamme houkutteleva yritys erilaisista taustoista tuleville, Ifin Head of Nordic Employment Relations and HR Compliance Marketta Helokunnas sanoo.

Monimuotoisuudesta on tullut Suomessa tärkeä yrityskulttuurikysymys. Se on voimavara, joka edistää työpaikan toimintatapojen kehittymistä.

– Monimuotoisen työyhteisön lähtökohta on kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Se edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostusta, Minea Pyykönen toteaa.

Pron tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto

Ammattiliitto Pro palkitsee kerran vuodessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnolla prolaisen työpaikan, jäsenen tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä ansioituneen tahon. Pron jäsenet ja henkilökunta voivat ehdottaa palkintoa tasa-arvotyössä ansioituneelle henkilölle tai taholle. Palkinnon saajan valitsee Ammattiliitto Pron hallitus. Pro on jakanut tasa-arvopalkinnon vuodesta 2018 alkaen, eli tänä vuonna se jaettiin jo seitsemännen kerran.